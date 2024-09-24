DOLAR
34,14 -0,02%
EURO
38,04 -0,14%
ALTIN
2.885,42 -0,05%
BITCOIN
2.168.356,37 -0,19%

Devlet Ormanlarında Maden Arama Düzenlemeleri Yenilendi

Devlet ormanlarında maden arama faaliyetleri için yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:48
Devlet Ormanlarında Maden Arama Düzenlemeleri Yenilendi

Yeni Yönetmelikle Ormanlarda Maden Arama İzinleri Belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Kanunu'nun 16. Maddesi doğrultusunda maden aramaları için yeni düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımladı. Yönetmelik, devlet ormanları içindeki maden arama ve işletme izinlerinin verilmesi, rehabilitasyon işlemleri ve tahsil edilecek ücretlere yönelik kuralları içeriyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve İzin Süreçleri

Yeni düzenlemeye göre, madencilik faaliyetlerinin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak amacıyla, lisanssız enerji üretim tesisleri kurulmasına izin verilecek. Bu sayede, orman alanlarının korunarak, maden arama süreçleri daha az alanı kapsayacak şekilde gerçekleştirebilecek.

Dijital Başvuru Süreci

İzin talepleri, e-Devlet sistemi üzerinden kolayca yapılabilecek, böylece müracaatlar daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak.

İzin Sahalarının Yeniden Düzenlenmesi

İzin sahibi, maden arama yapılacak alanı projeye uygun bir şekilde rehabilite etmekle yükümlü olacak. İzin, müracaat sahibine tebliğ edilecek ve 6 ay içinde gerekli teminat, bedeller ve taahhüt senedi teslim edilmezse izin iptal edilecek.

Stratejik Alanlar için Kısıtlamalar

Özellikle stratejik öneme sahip olmayan kalker ve mermer gibi kaynakların kullanımı için, verimli ormanlarda yeni kısıtlamalar getirildi. Ayrıca, ham madde üretimi için ihtiyaç duyulan alanların belli mesafelerdeki atıklerin kullanılmasına öncelik verilecek.

Denetimler Artacak

İzin sahaları, yıl içerisinde en az bir defa ilgili heyet tarafından kontrol edilecek. İzin kullanım amacına uygunluğu denetlemek üzere insansız hava araçları da kullanılacak.

Deprem Bölgesindeki İndirimler

Deprem bölgelerinde, alınacak bedellerde belli oranlarda indirimler uygulanabilecek. 7442 sayılı Kanun kapsamında yapılan bu düzenlemelerle orman alanlarının ve doğal kaynakların korunması hedefleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Azerbaycan'da Türk Un Sektörü Zirvesi: Sürdürülebilir Gıda Güvenliği
2
Devlet Ormanlarında Maden Arama Düzenlemeleri Yenilendi
3
Yangından Korunma Haftası'nda Önemli Mesajlar: Yangın Güvenliği İçin Doğru Malzeme Seçimi
4
Merkez Bankası'nın TL Depo Alım İhalesi: 12 Milyar Lira Teklif
5
EPİAŞ ve Verra'dan Karbon Kredisi Ticaretinde İşbirliği
6
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeni Tahvil İhracı Açıklaması
7
Altın Fiyatları Yükselişte: Gramı 2,887 Lira

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar