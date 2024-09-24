Devlet Ormanlarında Maden Arama Düzenlemeleri Yenilendi

Yeni Yönetmelikle Ormanlarda Maden Arama İzinleri Belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Kanunu'nun 16. Maddesi doğrultusunda maden aramaları için yeni düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımladı. Yönetmelik, devlet ormanları içindeki maden arama ve işletme izinlerinin verilmesi, rehabilitasyon işlemleri ve tahsil edilecek ücretlere yönelik kuralları içeriyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve İzin Süreçleri

Yeni düzenlemeye göre, madencilik faaliyetlerinin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak amacıyla, lisanssız enerji üretim tesisleri kurulmasına izin verilecek. Bu sayede, orman alanlarının korunarak, maden arama süreçleri daha az alanı kapsayacak şekilde gerçekleştirebilecek.

Dijital Başvuru Süreci

İzin talepleri, e-Devlet sistemi üzerinden kolayca yapılabilecek, böylece müracaatlar daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak.

İzin Sahalarının Yeniden Düzenlenmesi

İzin sahibi, maden arama yapılacak alanı projeye uygun bir şekilde rehabilite etmekle yükümlü olacak. İzin, müracaat sahibine tebliğ edilecek ve 6 ay içinde gerekli teminat, bedeller ve taahhüt senedi teslim edilmezse izin iptal edilecek.

Stratejik Alanlar için Kısıtlamalar

Özellikle stratejik öneme sahip olmayan kalker ve mermer gibi kaynakların kullanımı için, verimli ormanlarda yeni kısıtlamalar getirildi. Ayrıca, ham madde üretimi için ihtiyaç duyulan alanların belli mesafelerdeki atıklerin kullanılmasına öncelik verilecek.

Denetimler Artacak

İzin sahaları, yıl içerisinde en az bir defa ilgili heyet tarafından kontrol edilecek. İzin kullanım amacına uygunluğu denetlemek üzere insansız hava araçları da kullanılacak.

Deprem Bölgesindeki İndirimler

Deprem bölgelerinde, alınacak bedellerde belli oranlarda indirimler uygulanabilecek. 7442 sayılı Kanun kapsamında yapılan bu düzenlemelerle orman alanlarının ve doğal kaynakların korunması hedefleniyor.