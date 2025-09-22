DHMİ 14 Asistan Hava Trafik Kontrolörü Alıyor: Başvurular 24 Eylül-1 Ekim

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 14 asistan hava trafik kontrolörü istihdam edecek. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başvuru şartları ve tarih

Sınava başvuracak adayların 14 Temmuz 2024'te yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS), KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olması gerekiyor. Başvurular 24 Eylül-1 Ekim döneminde e-Devlet'te DHMİ Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

Sınav süreci ve duyurular

Genel Müdürlükçe duyurulan pozisyonların 5 katı kadar aday, en yüksek puandan başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak. Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak; sınavın tarih, yer ve saati DHMİ'nin internet sitesinden www.dhmi.gov.tr ilan edilecek. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınacak.

Atama ve hizmet yükümlülüğü

İstihdam edilecek personel, atandıkları iş yerinde en az 4 yıl görev yapmadan isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunamayacak. Adayların tercih yaparken bu hususa dikkat etmesi gerekiyor.

Görevlendirilecek havalimanları

Sınavlarda başarılı olanlar Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Kars, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak havalimanlarında görevlendirilecek.