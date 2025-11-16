Diyarbakır Kuyumcuları Abu Dabi'de: Jewellery&Watch Show 2025'te Mezopotamya Altın İşçiliği

Diyarbakır Kuyumcuları Abu Dabi'de Mezopotamya'nın Altın İşçiliğini Tanıttı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Jewellery&Watch Show 2025 fuarına katılan Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası, bölgenin zengin el işçiliğini uluslararası platformda tanıttı.

Fuar Katılımı ve Tanıtım Faaliyetleri

Odaya bağlı yaklaşık 30 esnaf fuarda dünyanın önde gelen marka ve üreticileriyle bir araya gelme, sektördeki yenilikleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Heyet, Diyarbakır'ın tarihî ve kültürel mirasını taşıyan tasarım ve işçilik örneklerini profesyonel ziyaretçilere sundu.

Sektörel Etki ve İş Birlikleri

Yetkililer, ziyaretin sektörel vizyonu genişlettiğini ve uluslararası iş birliklerine yeni kapılar açtığını vurguladı. Fuar süresince gerçekleştirilen görüşmelerin ticari bağlantılar ve ortak projeler için zemin hazırladığı aktarıldı.

Oda'dan Teşekkür Mesajı

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı, etkinliğe katılan tüm esnafa teşekkür ederek ziyaretin şehir ve sektör adına hayırlı olmasını diledi. Oda, elde edilen temasların ilerleyen dönemde somut iş birliklerine dönüşmesinin hedeflendiğini bildirdi.

