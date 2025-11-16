Diyarbakır Kuyumcuları Abu Dabi'de: Jewellery&Watch Show 2025'te Mezopotamya Altın İşçiliği

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası, Jewellery&Watch Show 2025'te yaklaşık 30 esnafla Mezopotamya'nın köklü altın işleme kültürünü tanıttı ve uluslararası iş birlikleri geliştirdi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 12:18
Diyarbakır Kuyumcuları Abu Dabi'de: Jewellery&Watch Show 2025'te Mezopotamya Altın İşçiliği

Diyarbakır Kuyumcuları Abu Dabi'de Mezopotamya'nın Altın İşçiliğini Tanıttı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Jewellery&Watch Show 2025 fuarına katılan Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası, bölgenin zengin el işçiliğini uluslararası platformda tanıttı.

Fuar Katılımı ve Tanıtım Faaliyetleri

Odaya bağlı yaklaşık 30 esnaf fuarda dünyanın önde gelen marka ve üreticileriyle bir araya gelme, sektördeki yenilikleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Heyet, Diyarbakır'ın tarihî ve kültürel mirasını taşıyan tasarım ve işçilik örneklerini profesyonel ziyaretçilere sundu.

Sektörel Etki ve İş Birlikleri

Yetkililer, ziyaretin sektörel vizyonu genişlettiğini ve uluslararası iş birliklerine yeni kapılar açtığını vurguladı. Fuar süresince gerçekleştirilen görüşmelerin ticari bağlantılar ve ortak projeler için zemin hazırladığı aktarıldı.

Oda'dan Teşekkür Mesajı

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı, etkinliğe katılan tüm esnafa teşekkür ederek ziyaretin şehir ve sektör adına hayırlı olmasını diledi. Oda, elde edilen temasların ilerleyen dönemde somut iş birliklerine dönüşmesinin hedeflendiğini bildirdi.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NİN BAŞKENTİ ABU DABİ’DE DÜZENLENEN JEWELLERY & WATCH SHOW 2025 FUARINA...

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NİN BAŞKENTİ ABU DABİ’DE DÜZENLENEN JEWELLERY & WATCH SHOW 2025 FUARINA, DİYARBAKIR KUYUMCULAR VE SARRAFLAR ODASI SEKTÖR MENSUPLARIYLA BİRLİKTE KATILIM SAĞLADI.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NİN BAŞKENTİ ABU DABİ’DE DÜZENLENEN JEWELLERY & WATCH SHOW 2025 FUARINA...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spilkent Projesi'nde Hızlı İlerleme: Manisa'da Kaba İnşaat Tamamlandı
2
Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nde Gelecek Hedefleri Belirlendi
3
KUZKA Destekli Çetmi Mısır Kurutma Tesisi Üreticiye Değer Katar
4
Diyarbakır Kuyumcuları Abu Dabi'de: Jewellery&Watch Show 2025'te Mezopotamya Altın İşçiliği
5
Akkuyu NGS 2026'da Elektrik Üretecek: Bayraktar "Tarihi Dönüm Noktası"
6
SEDDK ile Azerbaycan Merkez Bankası Arasında Sigortacılıkta Mutabakat Zaptı
7
Starmer Hindistan'da: İngiltere'nin En Geniş Ticaret Heyeti

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?