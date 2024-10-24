Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacimleri

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında, 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11.834,49 lira olarak belirlendi.

İşlem Hacmi ve Ticaret Miktarı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 27.657.358 lira oldu. Bu miktar, bir önceki gün 13.174.695 lira olarak kaydedilmişti.

Ayrıca, 1000 metreküp gazın referans fiyatı ile birlikte, gaz ticaret miktarı 2.344.000 metreküp olarak açıklandı.

Piyasa Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12.426,21 lira, satış fiyatı ise 11.242,77 lira olarak belirlendi.

Doğal Gaz Girişi ve Arzı

Türkiye'ye 164.187.959 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 163.335.743 metreküp olarak kaydedildi.