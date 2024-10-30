Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi

Doğal Gaz Fiyatları Güncel Durum

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı, 11 bin 896 lira olarak kaydedildi. Bu bilgi, Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından sağlanan verilerle doğrulanmıştır.

İşlem Hacminde Artış

Dün itibarıyla spot doğal gaz piyasasında gerçekleşen işlem hacmi 10 milyon 555 bin 730 lira olarak belirtildi. Bu rakam, bir önceki gün 7 milyon 177 bin 478 lira olarak açıklanan tutara göre belirgin bir artış göstermektedir.

Gaz Ticaret Miktarı ve Fiyatlar

Spot piyasalarda 1000 metreküp gaz için belirlenen referans fiyat 11 bin 896 lira olurken, ticaret miktarı ise 891 bin metreküp olarak kaydedildi.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 490 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 301 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'nin Doğal Gaz Girişi

Türkiye, dünkü veriler doğrultusunda 159 milyon 744 bin 549 metreküp doğal gaz girişi sağladı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 159 milyon 484 bin 256 metreküp olarak kayıtlara geçti.