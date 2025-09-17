Doğal Gaz Talebi 2025: Orta Doğu ve Asya Büyümeyi Sürükleyecek

FUAT KABAKCI - Küresel doğal gaz talebinin 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artışla 4 trilyon 193 milyar metreküp seviyesine ulaşacağı, bu büyümede bölge olarak Orta Doğu ve Asya'nın, sektör bazında ise elektrik üretimi, konut ve sanayi talebinin öncü olacağı öngörülüyor.

IGU Raporu: 2024 Verileri ve 2025 Beklentileri

AA muhabirinin derlediği Uluslararası Gaz Birliği (IGU)nin "Küresel Doğal Gaz 2025" raporuna göre, Asya, Kuzey Amerika, Rusya ve Orta Doğu'daki artan talep sayesinde 2024 küresel doğal gaz talebi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak 4 trilyon 122 milyar metreküp olarak kaydedildi.

Rapor, 2025'te talebin geçen yıla kıyasla 71 milyar metreküp artışla yüzde 1,7 büyüyeceğini; bu artışın esas olarak konut, sanayi ve elektrik üretim sektörlerinden kaynaklanacağını belirtiyor.

Bölgeler Bazında Talep Artışı

2025'te bölgesel büyüme hızının daha ılımlı gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre Orta Doğu 28 milyar metreküp ile lider konumda yer alırken, onu Asya 16 milyar metreküp ve Kuzey Amerika 10 milyar metreküp ile takip edecek.

Üretim Beklentileri ve Bölgesel Dağılım

Küresel doğal gaz üretimi, 2023'te Orta Doğu'daki artış ve Rusya'daki toparlanma sayesinde 65 milyar metreküp artarak 4 trilyon 90 milyar metreküp seviyesine yükselmişti. ABD'de ise yüksek depolama seviyeleri ve ılıman kışlar nedeniyle üretim sabit kaldı.

IGU, 2025'te küresel üretimin yaklaşık yüzde 2,1 artışla 87 milyar metreküp yükselerek 4 trilyon 177 milyar metreküp olacağını öngörüyor. Üretimde en büyük artışın Kuzey Amerika'da 40,1 milyar metreküp olacağı tahmin ediliyor. Bunu Orta Doğu 21,3 milyar, Afrika 13 milyar, Asya 10,1 milyar, Güney Amerika 3,9 milyar ve Okyanusya 1,6 milyar metreküp izliyor.

Öte yandan rapor, üretimin Avrupa'da 3,4 milyar metreküp ve Okyanusya'da 300 milyon metreküp azalacağını tahmin ediyor.

Tüketim Artışında Orta Doğu Öne Çıkıyor

Tüketim tarafında en büyük artışın 28,2 milyar metreküp ile Orta Doğu'da görülmesi bekleniyor. Bölgesel tüketim artışlarında diğer rakamlar ise şöyle: Asya 15,9 milyar, Kuzey Amerika 10,4 milyar, Afrika 5,7 milyar, Avrupa 5,2 milyar, Güney Amerika 3,9 milyar ve Rusya 1,7 milyar metreküp.

LNG Ticareti ve Pazar Dinamikleri

Rapor, yılın ilk yarısında küresel doğal gaz ticaretinde LNG'nin payının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 340 milyar metreküp'e yükseldiğini bildiriyor. Bu artışta, Rus gazının Ukrayna üzerinden sevkinin 1 Ocak'ta kesilmesi ve sonrasında Avrupa'nın depolama seviyelerinin düşmesi nedeniyle ithalat artışları etkili oldu.

İlk altı ayda LNG ithalatı Avrupa'da yüzde 23,5 artarken, Asya'da ılımlı geçen kış, Çin ve Japonya gibi büyük pazarlardaki yeterli depolama ve yüksek LNG fiyatları nedeniyle ithalat yüzde 8,8 azaldı.

Geçen yıl küresel doğal gaz ticaretinin yüzde 51'ini oluşturan ve 555 milyar metreküp olarak kaydedilen LNG ticaretinin, 2025'te küresel doğal gaz ticaretinin yüzde 54'ünü oluşturması ve boru gazına karşı 2022'den bu yana süregelen liderliğini sürdürmesi bekleniyor.

Tarihi Tüketim Verileri

Küresel doğal gaz tüketimi geçmiş yıllarda şu şekilde gerçekleşmişti: 2019: 3 trilyon 926 milyar, 2020: 3 trilyon 859 milyar, 2021: 4 trilyon 69 milyar, 2022: 3 trilyon 992 milyar ve 2023: 4 trilyon 51 milyar metreküp.

IGU'nin "Küresel Doğal Gaz 2025" raporu, küresel arz-talep dinamiklerinde bölgesel farklılıkların ve LNG'nin yükselen rolünün 2025 görünümünü belirleyeceğine işaret ediyor.