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Doğalgaz faturalarını şıp diye düşürmenin 5 kolay yolu! Bilmeyen her ay fazladan binlerce lira ödüyor

Doğal gaz faturanızı nasıl yöneteceğinizi ve ısıtma maliyetlerinizi nasıl azaltacağınızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Altı kolay adımda kombinizi güvenli ve verimli bir şekilde nasıl kullanacağınıza dair ipuçlarını kullanarak evinizde sıcak ve aynı zamanda konforlu bir ortam yaratabilir, paradan tasarruf edebilirsiniz.

Yayın Tarihi: 12.02.2024 17:43

Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 17:43

Doğalgaz faturalarını şıp diye düşürmenin 5 kolay yolu! Bilmeyen her ay fazladan binlerce lira ödüyor

Isınma, yemek pişirme, sıcak su ihtiyacı durumlarını karşılamak isteyen vatandaşlar çevre dostu ve ekonomik bir yakıt olan doğalgazı tercih ediyor. Peki evinizde veya iş yerinizde 24 saat konfor sağlayan ve doğru kullanılması halinde diğer yakıtlara oranla çok daha güvenli olan doğalgazı kullanırken nelere dikkat etmelisiniz? Aksa Doğalgaz, istenmeyen bazı durumlarla karşılaşılmaması, bu durumu önlemek ve güvenli kullanımı sağlamak için dikkat edilmesi gereken hususları ve önerileri sıraladı.

"6 adımda doğalgazı güvenle kullanın"

Kış kendini hissettirmeye başlıyor ve sıcaklık giderek soğuyor. Isınma dışında enerji ihtiyacınızı doğal gazla karşılamak daha da kolay ve avantajlı oluyor çünkü sıcak su ve yemek pişirme olanaklarına yıl boyu kesintisiz ulaşabiliyorsunuz. Doğru kullanılması halinde diğer yakıtlara oranla oldukça güvenli olan doğalgazı kullanırken güvenlik risklerinden kaçınmak için basit ama etkili kurallara uymanız gerekiyor.

Doğalgaz faturalarını şıp diye düşürmenin 5 kolay yolu

Aksa Doğalgaz ise, yanlış kullanım veya ihmalden kaynaklanan istenmeyen durumların yaşanmaması ve doğal gazın yaşam alanınızda 24 saat ulaşılabilir olmasını sağlamak için kullanıcıların titizlikle ele alması gereken altı noktayı açıkladı.

Denetim ve onay olmadan kullanmayınız!

stenmeyen durumların önlenmesi ve güvenlik risklerinin önlenmesi amacıyla, doğalgaz ancak dağıtım şirketi kontrolü tamamlandıktan sonra, ilk ve yenileme sözleşmelerinden sonra gaz temin edildikten sonra kullanılmalı ve dağıtım şirketi onaylamadan sistemde değişiklik yapılmamalıdır.

Cihazlara veya sistemlere müdahale edemeyiz!

Doğalgaz sistemlerine ve yakma tesislerine kişisel müdahalelerden kaçınılmalı ve ehliyetsiz kişiler tarafından yapılmamalıdır. Satıcıya herhangi bir müdahale bildirilmelidir.

Bakım ve onarım gerekli!

Ekipmanlarınızın düzenli bakımını ve bacanızın muayenesini her kış öncesi ihmal etmeyin.

Ömrünü tamamlamış portlar değiştirilmeli!

Gaz sızıntısı riskini ortadan kaldırabilmek adına yanma ekipmanlarının eski, yıpranmış veya kullanılmayan bağlantı noktalarındaki çalışmalar lisanslı bir firma tarafından yapılmalıdır.

Doğalgaz faturalarını şıp diye düşürmenin 5 kolay yolu

Doğalgaz bacalarının ve havalandırma deliklerinin etrafındaki alanı kapatmayın!

Ortama temiz hava sağlayan doğalgazlı şömineler ve menfezler kesinlikle kapatılmamalıdır. Baca dış kısmına düşen buz veya benzeri cisimler bağlantı noktalarına zarar verebileceğinden bu tür durumlara karşı uygun önlemlerin alınması gerekmektedir. Yakma cihazının kapalı balkon ya da kapalı teras gibi bir alana kurulması halinde bacanın dışarıya doğru uzatılması ve çevreye bir havalandırma sağlanması gerekmektedir.

Havalandırmalı ekipmanı özel alanlara koymayın!

Kurulum ortamından gerekli havayı çeken B tipi olan bacalı ekipmanlar, hacmi 8 metreküpten fazla olan bir odaya monte edilmeli ve kesinlikle banyo, tuvalet, yatak odası vb. alanlara monte edilmemelidir. Ayrıca havalandırmanın yanı sıra karbonmonoksit tespit ekipmanlarının da kullanılması gerekmektedir. 

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