Doğan: Greyfurt Üreticileri de Don Destek Programına Alınmalı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Şubat 2025'teki donun greyfurtu da ağır etkilediğini, üreticilerin destekten dışlanmaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:38
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, şubat ayındaki şiddetli zirai donun greyfurt bahçelerinde de ağır hasara yol açtığını belirterek, greyfurt üreticilerinin destek programının dışında bırakılmasının doğru olmadığını açıkladı.

Donun Kapsamı ve Başvurular

Adana, Mersin, Hatay ve çok sayıda ili 22-25 Şubat 2025 tarihlerinde etkileyen don olaylarının narenciye üretiminde ciddi kayıplara neden olduğunu hatırlatan Doğan, çiftçilerin zarar tespit dilekçelerini tarım il ve ilçe müdürlüklerine ilettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan destek ödemelerinin 20 Ekim 2025 itibarıyla üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını anlatan Doğan, "Greyfurt da narenciye grubunun bir parçasıdır. Yaprakları ve meyvesi tamamen zarar görmüş bir ürünü kapsam dışında bırakmak üreticiyi mağdur eder" dedi.

Tespit ve İtiraz Süreçlerindeki Eksiklikler

Doğan, limon, mandalina ve portakal gibi ürünlerde yapılan bazı tespitlerin unutulduğunu veya yanlış yazıldığını; bazı parsellerde birden fazla ürün çeşidi varken yalnızca ön kısımlara bakılarak yapılan değerlendirmelerin ciddi mağduriyetlere yol açtığını belirtti.

Hazırlanan icmallerde askı sürecinin işletilmediği için çiftçilerin itiraz hakkını kullanamadığını ifade eden Doğan, çiftçilerin emeği ve yaptığı masraflar dikkate alınarak bu hatalı kararların bir an önce gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Beklenti ve Çağrı

Greyfurtun limon ve erkenci portakalla birlikte dondan en çok zarar gören ürünler arasında yer aldığını vurgulayan Doğan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın greyfurt üreticilerini de destek kapsamına alacak şekilde düzenlemeyi yeniden değerlendirmesini beklediklerini kaydetti.

Doğan, TZOB Genel Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar’ın da ifade ettiği gibi, yaşadığımız doğal afetlerin tarımsal üretimin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirterek, üreticilerin desteklenmesinin, doğal afetlere karşı önlemlerin artırılmasının ve tarımsal sürdürülebilirliğin sağlanmasının ortak sorumluluk olduğunu dile getirdi.

