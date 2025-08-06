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Doğu Anadolu Ekonomik İşbirliği Forumu Malatya'da Gerçekleştirildi

Malatya'da düzenlenen Doğu Anadolu Ekonomik İşbirliği Forumu, uluslararası katılımcıları bir araya getirerek yatırım fırsatlarını masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 13:17
Doğu Anadolu Ekonomik İşbirliği Forumu Malatya'da Gerçekleştirildi

Malatya'da Ekonomi Zirvesi: Doğu Anadolu Ekonomik İşbirliği Forumu

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) tarafından Malatya'da gerçekleştirilen Doğu Anadolu Ekonomik İşbirliği Forumu, 30'a yakın ülkeden gelen katılımcılarla önemli bir platform haline geldi. Forumun açılışında konuşan ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, katılımcılara teşekkür ederek, forumun amacını açıkladı.

Yatırım ve İşbirliği İmkanları

Atasoy, forumun Doğu Anadolu Bölgesi'nin yatırım potansiyelini ve iş fırsatlarını tanıtmak için düzenlendiğini belirtti. "Hep birlikte ortak paydada buluşmamızı sağlayan bu forum, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım ve işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, bölgedeki iş insanlarıyla küresel ekonomik aktörler arasında doğrudan temas kurarak işlerin gelişmesine öncülük etmek istiyoruz," dedi.

Malatya'nın Geçmişi ve Geleceği

Malatya Valisi Seddar Yavuz da, farklı ülkelerden gelen yatırımcıları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yavuz, Malatya'nın tarihi boyunca önemli bir ticaret ve bilim merkezi olduğunu vurgulayarak, "Şehrimizin geleceği son derece aydınlık. Ticaret, yalnızca para kazanmak değil, aynı zamanda dostluğu pekiştirmektir. Anlayış ve ahlaki kurallar çerçevesinde ticaret yapıyoruz," ifadelerini kullandı.

Şehirde Yeniden Yapılandırma Çabaları

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de, Malatya'nın köklü geçmişi ve önemli devlet insanları yetiştirdiğini anlattı. "Şehrimiz, 6 Şubat depremlerinde büyük hasar aldı. Ancak Cumhurbaşkanımızın liderliği ve Bakanlarımızın desteğiyle Malatya'nın yeniden imarı için büyük bir çaba içindeyiz," dedi.

Uluslararası Katılımcılar ve Sunumlar

Forum, çeşitli ülkelerden gelen temsilcilerin sunumlarıyla devam etti. Katılımcılar arasında, Birleşik Arap Emirlikleri, Gambiya, Guatemala, Kenya, Sudan ve Zambiya gibi ülkelerin büyükelçileri ve ticaret ataşeleri yer aldı. Ayrıca AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu gibi isimler de hazır bulundu.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) tarafından Malatya'da "Doğu Anadolu...

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) tarafından Malatya'da "Doğu Anadolu Ekonomik İşbirliği Forumu" gerçekleştirildi. ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, forumda konuşma yaptı.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) tarafından Malatya'da "Doğu Anadolu...

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) tarafından Malatya'da "Doğu Anadolu Ekonomik İşbirliği Forumu" gerçekleştirildi. ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, forumda konuşma yaptı.

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