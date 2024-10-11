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Doğu Karadeniz'de Palamut Avına Yoğun İlgi

Balıkçılar, palamut avı için Doğu Karadeniz'e yönelirken, yoğun bir sezon geçiriyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:04
Doğu Karadeniz'de Palamut Avına Yoğun İlgi

Doğu Karadeniz'de Palamut Avı Başladı

İstanbul, Samsun, Sinop, Zonguldak ve Bandırma'dan gelen balıkçılar, palamut avı için Doğu Karadeniz'e yöneldi. Sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar, bol avın keyfini sürüyor.

Vira Bismillah Dedi Balıkçılar

Av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından, Doğu Karadenizli balıkçılar, palamutun yoğun olması nedeniyle İstanbul ve diğer illerden gelen tekne ve gırgırlara eşlik etmekte. Özellikle Yomra ve Sürmene açıklarında avcılık yoğunlaşmış durumda. Gece Avcılığı

Balıkçılar, gece saatlerinde denize açılarak, sabahın ilk ışıklarıyla avladıkları palamutları Sürmene, Yomra ve Araklı limanlarına getiriyor. Avlanan palamutlar, kamyonetlerde Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılıyor.

Balıkçılar Berekete Doymuyor

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, bu yıl palamut avcılığının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini vurgulayarak, "Av sezonunda beklenenin çok üzerinde bir avcılık var. Balıkların irileşmesi de sevindirici," dedi.

Balıkçılar arasında, gece gündüz dikiş tutmadan çalışanlardan Muammer Akbaş, avcılığın tempolu geçtiğini ve palamutun bulunmasının ardından hemen ağlarını serdiklerini ifade etti.

Cengiz Çetinkaya ise, yoğun rekabete rağmen bol miktarda palamut avladıklarını belirterek, sezonun iyi gittiğini ifade etti.

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Doğu Karadeniz'de Palamut Avına Yoğun İlgi

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