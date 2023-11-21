Dolar biriktirenlere Merkez Bankası freni: Aylar sonra zirve yaptı

Elinde doları olanlar seviniyordu! Ancak Merkez Bankası kararları her şeyi değiştirebilir! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR YATIRIMCILARINI YAKINDAN İLGİLENDİREN GELİŞMELER

Mevduat faiz oranları yüzde 45 oranlarına kadar yükseliş gösterdi. Yükseliş sonrası yatırımcıların mevduat talepleri artış gösteriyor. Politika faizine yapılan artışlar ve sadeleşme adımlarıyla TL mevduatı yüzde 38.55 oranlarına yükseldi ve son 6.5 ayın rekorunu kırdı. BDDK verileri kapsamında TL mevduat Haziran ayından günümüze kadar yüzde 40.3 oranında artış gösterdi. Merkez Bankası Perşembe günü Kasım ayı faiz kararını açıklayacak. Geçtiğimiz toplantıda yüzde 35 seviyesine getirilen faiz oranının bu toplantıda düşürülmesi bekleniyor. Dinamik Yatırım ekonomistleri Merkez Bankası faiz kararları ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Beklentimiz 250 baz puan artışla yüzde 37.5 seviyesine getirilmesi. Piyasa da bu beklentilerde. Merkez Bankası geçtiğimiz ayın faiz notunda TL mevduat payının artırılması ile ilgili ek adımlarla parasal aktarım mekanizmasının güçleneceğini, faiz artırımlarının yanında parasal sıkılaştırma sürecini destekleyerek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararlarının alınmaya devam edeceğini söylemişti.





Bu kapsamda Merkez Bankası ay içinde aldığı zorunlu karşılık kararları ve menkul kıymet tesisinin azaltılması kararlarıyla sadeleştirme adımlarını güçlendirerek mevduat faizlerinin artmasını sağladı. Bu toplantıda devam edip etmeyeceği ve yeni önlemlerle ilgili önem taşıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan Enflasyon Rapor sunumunda Merkez Bankası sene sonu enflasyon tahminlerini yüzde 65, gelecek sene sonu için yüzde 36 olarak belirlendi. Daha önce 2024 enflasyon tahminleri yüzde 33 seviyelerindeydi. Yüzde 35'lik faiz seviyesinin bileşik faizi yüzde 40 üstüne geldiği için Merkez Bankası beklentileri de pozitif reel faiz oluşmuş gibi duruyor. Düşük bir ihtimalle Merkez Bankası toplantısında faiz artışlarına ara verilebilir ve banka inancı zedeleyebilir ve yabancı yatırımcı olumlu düşünceleri değişebilir. Bu sebeple Merkez Bankası faiz artışlarının sürmesini bekliyoruz.' Kur Korumalı TL mevduat ve katılım hesaplarında yaşanan düşüşler devam ediyor. BDDK haftalık bültenine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 921.7 milyar TL'den 2 trilyon 838.8 milyar TL'ye düştü. Dolar olarak bakıldığında KKM 100 milyar doların altına düştü. 2 Kasım tarihinde yapılan düzenleme kapsamında KKM zorunlu karşılık oranı yükseltildi. Düzenleme sonrasında KKM yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 5 puan artırıldı ve yüzde 30 oranına yükseldi. 1 seneye kadar vadeli 1 sene ve daha uzun vadesi olanlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 5 oranından yüzde 10 oranına çıktı.