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Dolar kurunda Mart 2025 tahmini! Döviz bürosuna koşturacak flaş rakam!

Ekonomist Atilla Yeşilada, 31 Mart 2025'e atıfta bulunarak o yatırım aracının kâr getirmeyeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 18:44
Dolar kurunda Mart 2025 tahmini! Döviz bürosuna koşturacak flaş rakam!

Milyonlarca yatırımcının süreçteki performansını değerlendirmek için çeşitli yatırım araçlarına yöneldiği belirtilirken, dolar ve TL varlıkların gelişimi dikkat çekiyor. Atilla Yeşilada ise, konuyla ilgili değerlendirmelerinde doların ancak 31 Mart 2025'e kadar değer kazanmayacağını belirtti.

DOLAR MI TÜRK LİRASI MI?

Dolar kurunda Mart 2025 tahmini

Merkez Bankası tarafından döviz kuru ve enflasyonla mücadele amacıyla baz faiz oranını yüzde 50'ye çıkarıldı. Faizlerin artmasının ardından mevduat faizleri yüzde 50'lere ulaşırken, borsa 11 binin üzerine çıkarak rekor kırdı. TL tarafında ise 2 aydır yaşanan durgunluğun ardından dolar, ABD seçimlerindeki gelişmelerle birlikte 33 TL'ye kadar yükseldi. Şu anda dolar 32,97 civarında.

Birçok yatırımcı doların ve TL'nin geleceğini merak ediyor. Ekonomist Atilla Yeşilada doların başına gelecek senaryoyu doğrudan açıkladı. Yeşilada, "Para 31 Mart 2025'e kadar para kazandırmayacak" dedi ve "O gün 38 TL'ye ulaşacak" şeklinde konuştu.

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