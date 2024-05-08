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Dolar kurunda yıllar sonra bir ilk! Doları olan döviz bürolarına koşacak

Dolar kuru rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.05.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 08:57
Dolar kurunda yıllar sonra bir ilk! Doları olan döviz bürolarına koşacak

Dolar kurunda tam 18 sene sonra bir ilk yaşandı! Döviz bürolarında kuyruklar oluşacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR KURUNDA SENELER SONRA BİR İLK

Türk Lirası değer kaybı günden güne artarak devam ediyor. Merkez Bankası hatalı para politikaları sebebiyle Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin tamamen eridiği ve yerel seçim sonrasında net döviz pozisyonunun dip seviyeye indiği öğrenildi. Ama Merkez Bankası toparlanma hareketi sonrasında bir hafta içinde 10 milyar dolarlık net döviz alımı yaptı. 30 Nisan tarihinde 3.3 milyar dolarlık döviz alımı son 18 senenin en yüksek tek günlük alımı olarak tarihe geçti. Merkez Bankası bu kadar büyük alımı en son 15 Şubat 2006 tarihinde 5.44 milyar dolarlık net alım sonrasında yapmıştı. Yatırımcılar bu hamle sonrasında ülkeye yabancı para girişinin hız kazanıp kazanmadığını araştırmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek parasal sıkılaşma politikalarından taviz vermiyor ve ABD fon yöneticileri toplantıları sonrasında Türkiye'ye sıcak para girişinin hızlanması beklentileri de artıyor. 

dolar kurunda yaşanan değişimler

Ülkeye giriş yapan paranın uzun vadeli yatırımlardan değil de tahvil ve borsa alanına yönlendirilmesiyle yüksek faiz oranlarının etkisi görülüyor. Bu kapsamda Merkez Bankası net döviz pozisyonlarını düzeltmek için döviz almaya devam edeceğini açıkladı. Geçen aylarda Bakan Şimşek tarafından yapılan açıklamalara göre Merkez Bankası ani kur artışlarını önleyebilmek için KKM sistemini sonlandırarak döviz biriktirmeye yönelmişti. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalara göre KKM uygulamasından kaynaklı geçen seneki 818.2 milyar TL zararın bu sene sonuna kadar kaldırılması bekleniyordu. Bu hedefle birlikte döviz alımları KKM tasfiye sürecinin tamamlanması, yeni kur krizinin engellenmesi hedefleniyor. KKM tasfiye süreci için 70 milyar dolar kaynak ayrılıyor. Son haftalarda da ülkeye girmeye başlayan yabancı kaynak girişleri doların TL karşısındaki değeri düşmüş oldu. Dolar birikimi yapan yatırımcılar dolar kurunda düşüş yaşanıp yaşanmayacağını heyecanla beklerken Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi kapsamında dolar kurunun sene sonunda 40 TL olması bekleniyor. 

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.

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