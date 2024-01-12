Dolar kurunun Mart ayındaki kaderini açıkladı! O seviyenin üzerini ilk kez görecek

Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ya da elinde doları olanların en çok merak ettiği konu dolar kurunun ne kadar yükseleceği oldu. Konuyla alakalı Ünlü Ekonomist Tunç Şatıroğlu’ndan bir açıklama geldi. Detaylar haberimizde…







DOLARI OLAN DİKKAT: DOLARIN SEÇİME KADAR KAÇ LİRAYA ÇIKACAĞINI AÇIKLADI

TÜİK'in enflasyon istatistiklerine yanıt veren ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu, hükümetin dolar planını sosyal medyada paylaştı. Şatıroğlu'nun analizine göre seçime kadar doların belirli bir seviyenin altında tutulması planlanıyordu.

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, TÜİK’in enflasyon istatistiklerini açıklamasının ardından hükümetin dolar planını sosyal medyada paylaştı.

Seçime kadar doların lira karşısında ne kadar zayıf olacağına dair önemli bir öngörüde bulundu.

32 LİRANIN ALTINDA KALACAK

Enflasyon istatistiklerinin açıklanmasının ardından dikkat çeken konular arasında ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu'nun seçime kadar dolar-lira kuruna ilişkin değerlendirmesi ve Sayın Şatıroğlu'nun seçime kadar dolar kurunun 32 liranın altında olacağını belirten paylaşımı oldu. Şunu söyledi.

Sayın Şatıroğlu bu konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Aylık enflasyondaki azalmada dolar kurundaki gidişatın asıl belirleyici etken olduğunu düşünüyorum. Grafik bize serbest değil yönetilen bir kur rejimi olduğunu gösteriyor. Lineer regresyon seçime kadar dolar kurunun 32 liranın altına kalacağına işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.