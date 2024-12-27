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Dolar/TL 35,27 Seviyesinde Yükseliş Gösterdi

Dolar/TL, 35,27 seviyesinden işlem görürken, merkez bankasının faiz indirme kararı piyasaları etkiledi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 10:11
Dolar/TL 35,27 Seviyesinde Yükseliş Gösterdi

Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,2660 seviyesinden işlem görüyor. Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 azalışla 35,1594'ten tamamladı.

Son Durum ve Diğer Pariteler

Saat 10.00 itibarıyla, dolar/TL yüzde 0,3 artışla 35,2660'tan işlem görmekte. Aynı dakikalarda, avro/TL yüzde 0,1 azalışla 36,7150'den, sterlin/TL ise yatay seyirle 44,1630'dan işlem görüyor.

Dolar Endeksi ve Ekonomik Gelişmeler

Dolar endeksi, önceki kapanışa paralel 108,2 seviyesinde yer almakta. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme döngüsündeki belirsizlikler varlık fiyatlamalarında karışık bir seyir izlenmesine neden oluyor. Büyük ekonomiler, hedeflenen enflasyon oranlarına ulaşmada güçlük çekiyor ve bu durum, merkez bankalarının gelecek yıl izleyeceği yaklaşımlar konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Merkez Bankası Faiz İndirimi

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yaklaşık 2 yıl aradan sonra politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek %47,50'ye çekti. Merkez Bankası, gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marjla belirlenmesine karar verdi.

Para Politikası Takvimi

TCMB, 2025 yılına ait takvimi yayımladı ve gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek. 2025'in ilk para politikası kararı ise 23 Ocak 2025'te verilecek.

Anahtar Veri Gündemi

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan dolar endeksinde 108,5 seviyesinin direnç, 107,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını vurguladı.

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