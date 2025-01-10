Dolar/TL 35,43 Seviyesinden İşlem Görüyor: Piyasalarda Gözler Tarım Dışı İstihdam Verisinde

Dolar/TL 35,43 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,4280 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün yatay seyreden Dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 35,3300 seviyesinden tamamladı.

Saat 09.30 itibarıyla Dolar/TL, yüzde 0,3 artışla 35,4280'den işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 36,4390'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,3 kayıpla 43,4980'den satılıyor.

Global Piyasalardaki Belirsizlikler

Dolar endeksi, yüzde 0,2 artışla 109,4 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, ABD'deki yeni yönetimin atacağı adımların uluslararası ticaret üzerindeki olası etkilerine dair belirsizlikler sürerken, gözler gün içerisinde açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarında temkinli hareket edeceği mesajları, faiz indirimlerinin yakın zamanda olmayacağına ilişkin endişeleri artırıyor.

İstihdam Verileri ve Piyasa Beklentileri

Analistler, ABD'deki bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyallerin, Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipucu verebileceğini belirtiyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın yılın ilk faiz indirimini %65 ihtimalle mayısta yapacağı öngörülüyor. Eğer mayısta indirim yapılmazsa, hazirandaki toplantıda indirim yapılacağı kesin gözüyle bakılıyor.

Ayrıca, yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, saatlik kazançlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceği ifade ediliyor. Teknik açıdan ise dolar endeksinde 110 seviyesinin direnç, 109 seviyesinin destek olarak öne çıktığı vurgulanıyor.