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Dolar/TL 36,10 Seviyesinden İşlem Görüyor: Yükseliş Devam Ediyor

Dolar/TL, güne 36,0980 seviyesinden işlem görürken, enflasyon verileri yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:39
Dolar/TL 36,10 Seviyesinden İşlem Görüyor: Yükseliş Devam Ediyor

Dolar/TL'nin Güncel Durumu

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 36,0980 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün yükseliş eğiliminde hareket eden Dolar/TL, günü %0,1 artışla 36,0440 seviyesinden tamamlamıştı.

Piyasalardaki Hareketlilik

Saat 10.30 itibarıyla Dolar/TL, önceki kapanışın %0,2 üzerinde 36,0980 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda euro/TL %0,1 artışla 37,4480'den, sterlin/TL de %0,1 yükselişle 44,9390'dan satılmakta.

Döviz Kurları ve Dolar Endeksi

Dolar endeksi ise %0,1 artışla 108 seviyesinde bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimleri konusundaki temkinli açıklamaları, varlık fiyatlamalarında dikkat çekiyor.

Ticaret Savaşları ve Enflasyon Endişeleri

Trump'ın ABD'nin önemli ticaret ortaklarına tarife uygulaması ve çelik-alüminyum ithalatına yönelik %25 gümrük vergisi kararnamesini imzalaması, ticaret savaşları ihtimallerini artırarak endişeleri besliyor. Bu kararların ABD'de enflasyonist baskıları artırabileceği yönündeki kaygılar, Fed'in politika alanındaki daralmayı zorlaştıracağı yönünde görüşler doğuruyor.

Piyasa Takvimi

Analistler, bu gün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, ancak yurt dışında ABD'de açıklanacak enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sunumun dikkatle takip edileceğini belirtiyor. Ayrıca, teknik olarak Dolar endeksinde 108,5 seviyesinin direnç, 107,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını vurguluyor.

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