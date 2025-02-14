Dolar/TL 36,20 Seviyesinden İşlem Görüyor: Yükseliş Devam Ediyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 36,2010 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Önceki gün yatay seyreden Dolar/TL, günü 36,0964 seviyesinden kapatmıştı.

Saat 10.00 itibarıyla Dolar/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 36,2010 seviyesini gördü. Aynı dakikalarda avro/TL 37,8730 seviyesinde yatay seyrederken, sterlin/TL ise önceki kapanışının hemen altında 45,4770 seviyesinden işlem görmekte.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 107,1 seviyesine geriledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamalarına rağmen, tarifeler konusunda müzakere yolunu kapatmaması varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Trump, ABD'nin ticari ilişkilerinde karşılıklı olmayan düzenlemelere yönelik kapsamlı plan geliştirilmesine dair kararını imzaladı ve ticarette adaleti sağlamak amacıyla karşılıklı tarife uygulama kararı aldığını belirtti. Bu bağlamda, Trump, 'Ülkeler ABD'ye ne uygularsa onu uygulayacağız' ifadesini kullandı.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini bildirdiler. Teknik açıdan, Dolar endeksinde 106,5 seviyesinin destek, 107,5 puanın ise direnç olarak öne çıktığının altını çizdiler.