Dolar/TL 36,41 Seviyesinde Yükeliş Gösteriyor

Dolar/TL güne yükselişle başlayarak 36,4090 seviyesinden işlem görüyor. Enflasyon ve resesyon ikilemi gündemde.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 09:30
Dolar/TL 36,41 Seviyesinde Yükeliş Gösteriyor

Dolar/TL Yükselişine Devam Ediyor

Dolar/TL, 36,4090 seviyesinden işlem görerek güne yükselişle başladı. Önceki gün yatay seyreden döviz, 36,3010 seviyesinden günü kapatmıştı. Saat 09.25 itibarıyla, yüzde 0,3 yükselerek 36,4090 seviyesine ulaştı.

Döviz Piyasalarındaki Diğer Gelişmeler

Aynı dakikalarda, avro/TL yüzde 0,1 azalışla 38,2040 ve sterlin/TL ise yatay seyirle 46,1060 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 106,5 seviyesini koruyor.

Küresel Ekonomik Görünüm

Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikaları ekonomik görünümün başlıca gündem maddelerini oluşturuyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin uygulamalarının "dezenflasyonist" olacağını, enerjide maliyet düşüşü ile birlikte düzenlemelerin azaltılacağını ve vergi indirimlerinin kalıcı hale getirileceğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası ve Faiz Politikaları

Fed yetkililerinin ifadeleri de piyasalarda dikkat çekiyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun 2022'deki tarihsel yüksek seviyeden düştüğünü vurgularken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise bu yıl içinde iki çeyrek puanlık bir faiz indirimi beklediğini söyledi. Öte yandan St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, piyasa ve anketlerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin arttığını, bu durumun para politikasını etkileyebileceğini belirtti.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ile yurt dışında dünya genelinde imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, ayrıca ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirtti. Dolar endeksindeki teknik seviyelerin 106 desteği ve 107 direnci olarak öne çıktığı ifade ediliyor.

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