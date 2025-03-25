Dolar/TL 37,98 Seviyesinden İşlem Görmeye Devam Ediyor

Dolar/TL'de Son Durum

Dolar/TL, güne yatay başlayarak 37,9820 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden Dolar/TL, günü %0,4 artışla 37,9770'ten tamamladı.

Piyasa Verileri

Bugün saat 09.20 itibarıyla, Dolar/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 37,9820 seviyesinden işlem görmekte. Aynı dakikalarda avro/TL, %0,1 azalışla 41,0250'den, sterlin/TL ise %0,2 düşüşle 49,0720'den satılıyor.

Döviz Piyasalarında Genel Gündem

Dolar endeksi ise 104,3 seviyesinde yatay seyir izlemekte. Dünya genelinde ABD'nin korumacı ticaret tutumunun etkilerine yönelik belirsizlikler, enflasyon ve resesyon ikilemi, ekonomilerin ana gündem maddeleri arasında yer almakta.

Fed'in Faiz İndirim Tahminleri

ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeleri, varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken, bu durumun ABD’de enflasyonist baskıları artırabileceği ve Fed'in politika alanını daraltabileceği yönündeki endişeler de devam ediyor. Analistler, piyasalardaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimini %70 ihtimalle haziran ayında yapacağını tahmin ediyor ve yıl içerisinde toplamda 2 kez faiz indirilmesine kesin gözüyle bakıyorlar.

Bugünün Önemli Verileri

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ile Richmond Fed imalat sanayi endeksi takip edilecek. Teknik açıdan, dolar endeksinde 104,5'in direnç, 103,5 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığı belirtiliyor.