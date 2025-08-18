Dolar/TL 40,90'da: Jackson Hole Beklentisiyle Yükseliş

Dolar/TL 40,9020 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başladı ve bugün saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 40,9020'den işlem görüyor. Cuma günü yatay seyreden kur, günü önceki kapanışının hemen altında 40,8000'den tamamlamıştı.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 47,9260'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 55,5220'den satılıyor. Dolar endeksi yatay seyirle 97,8 seviyesinde bulunuyor.

Piyasa dinamikleri ve Jackson Hole'un önemi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine yeniden başlayacağı beklentisi ile Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik atılan adımlar, varlık fiyatlarının yönünü etkilemeyi sürdürüyor. Bu hafta yatırımcıların odağında ise Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu yer alıyor.

Perşembe günü başlayacak sempozyumda Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmada bankanın projeksiyonlarına ilişkin ipuçları aranacak. Powell'ın yanı sıra diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından izleniyor. Cuma günü Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, "kalıcı fiyat baskılarının artıp artmadığından emin olmak için en az bir enflasyon raporunu daha görmek istediğini" ifade etti.

Veri gündemi ve piyasa fiyatlamaları

Geçen hafta açıklanan, başta üretici enflasyonu olmak üzere yoğun veri akışı sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde 25 baz puanlık faiz indirimiyle gevşeme döngüsünü yeniden başlatabileceği beklentisi bir miktar zayıflasa da devam ediyor.

Analistler, yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesini takip edeceklerini belirtiyor.