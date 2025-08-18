DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,78 0,34%
ALTIN
4.402,09 -0,43%
BITCOIN
4.706.664,92 2,2%

Dolar/TL 40,90'da: Jackson Hole Beklentisiyle Yükseliş

Dolar/TL haftaya yükselişle başladı; 09.15'te 40,9020'den işlem görürken Fed beklentileri ve Jackson Hole sempozyumu yatırımcıların odağında.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 09:21
Dolar/TL 40,90'da: Jackson Hole Beklentisiyle Yükseliş

Dolar/TL 40,9020 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başladı ve bugün saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 40,9020'den işlem görüyor. Cuma günü yatay seyreden kur, günü önceki kapanışının hemen altında 40,8000'den tamamlamıştı.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 47,9260'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 55,5220'den satılıyor. Dolar endeksi yatay seyirle 97,8 seviyesinde bulunuyor.

Piyasa dinamikleri ve Jackson Hole'un önemi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine yeniden başlayacağı beklentisi ile Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik atılan adımlar, varlık fiyatlarının yönünü etkilemeyi sürdürüyor. Bu hafta yatırımcıların odağında ise Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu yer alıyor.

Perşembe günü başlayacak sempozyumda Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmada bankanın projeksiyonlarına ilişkin ipuçları aranacak. Powell'ın yanı sıra diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından izleniyor. Cuma günü Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, "kalıcı fiyat baskılarının artıp artmadığından emin olmak için en az bir enflasyon raporunu daha görmek istediğini" ifade etti.

Veri gündemi ve piyasa fiyatlamaları

Geçen hafta açıklanan, başta üretici enflasyonu olmak üzere yoğun veri akışı sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde 25 baz puanlık faiz indirimiyle gevşeme döngüsünü yeniden başlatabileceği beklentisi bir miktar zayıflasa da devam ediyor.

Analistler, yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesini takip edeceklerini belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enerji Yatırımı Yapacaklara Uzman Firmalarla Çalışma Tavsiyesi
2
Halkbank'tan Bodrum iddialarına yalanlama: Genel Müdür iddiası gerçeğe aykırı
3
Türk Yapımı Sıcak Hava Balonlarına 11 Ülkeden Talep: 42 Balon İhraç Edildi
4
DHMİ: İstanbul ve Antalya Havalimanları 7 Ayda Her 3 Yolcudan 2'sini Ağırladı
5
Osmaniye'de mısır hasadı başladı: Rekolte 463 bin ton bekleniyor
6
Avrupa Borsaları Zelenskiy–Trump Görüşmesi Öncesi Düşüşte (İngiltere Hariç)

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar