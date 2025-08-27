Dolar/TL 41,04'te yatay — Fed-ABD gerilimi piyasa oynaklığını artırdı

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,0430 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden kur, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,0350'den tamamlamıştı.

Saat 09.15 itibarıyla Dolar/TL, önceki kapanışın hemen üzerinde 41,0430'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 47,7310'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 55,2770'ten satılıyordu.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 98,4 seviyesinde bulunuyor.

Fed-ABD gerilimi ve piyasa etkileri

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasında devam eden gerginlik, varlık fiyatlarında oynaklığın artmasına neden oluyor. Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimi, Fed'in özerkliğine ilişkin soru işaretlerini gündeme taşıdı.

Analistler, ABD yönetiminin para politikalarına ilişkin eleştirilerin yoğunlaşmasını takiben bu görevden alma girişiminin, Fed üzerindeki siyasi baskıların arttığını gösterdiğini vurguluyor. Uzmanlar, bu gelişmelerin bankanın projeksiyonları ve yönlendirmelerine nasıl yansıyacağının önümüzdeki dönemde yakından takip edileceğini belirtiyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 83 olarak bekleniyor.

Günlük veri gündemi

Analistler, yurtiçinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Nvidia bilançosu ile ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini ifade etti.