Dolar/TL 41,33'te yatay — Fed indirim beklentileri ve ABD-Çin görüşmeleri etkili

Dolar/TL 41,33 seviyesinden yatay işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,3290 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden kur, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 41,2960'tan tamamlamıştı.

Piyasa verileri

Bugün saat 09.45 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 41,3290'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 48,7430'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,3 artışla 56,3750'ten satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 97,1 seviyesinde bulunuyor.

Küresel gelişmeler ve Fed beklentileri

ABD ile Çin arasında gerçekleşen görüşmeden gelen olumlu haber akışı ile faiz indirim sürecine ilişkin güçlü beklentiler, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası (Fed)'ın yarın politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar ise toplamda 3 faiz indirimi yapılması bekleniyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump Fed toplantısı öncesi bankaya yönelik faiz indirimi çağrılarını yineledi. Sosyal medya paylaşımında Trump, faiz oranlarının derhal ve beklenenden daha büyük oranda indirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin ile TikTok konusunda bir çerçeve anlaşmaya vardıklarını belirterek bunun Başkan Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından onaylanması gerektiğini bildirdi. Trump görüşmelerin 'çok iyi' geçtiğini dile getirdi ve Cuma günü Şi Cinping ile görüşeceğini ifade ederek ilişkilerin çok güçlü olmaya devam ettiğini kaydetti.

Bugünün veri gündemi

Analistler, yurt içinde konut fiyat endeksi ve konut satışları verilerini; yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ve sanayi üretimi, ABD'de ise perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtti.