Dolar/TL 41,33'te yatay — Fed indirim beklentileri ve ABD-Çin görüşmeleri etkili

Dolar/TL 41,3290 seviyesinden yatay seyrediyor. Fed'in yarın 25 baz puan indirim beklentisi ve ABD-Çin görüşmeleri döviz kurlarını etkiliyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 09:48
Dolar/TL 41,33'te yatay — Fed indirim beklentileri ve ABD-Çin görüşmeleri etkili

Dolar/TL 41,33 seviyesinden yatay işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,3290 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden kur, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 41,2960'tan tamamlamıştı.

Piyasa verileri

Bugün saat 09.45 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 41,3290'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 48,7430'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,3 artışla 56,3750'ten satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 97,1 seviyesinde bulunuyor.

Küresel gelişmeler ve Fed beklentileri

ABD ile Çin arasında gerçekleşen görüşmeden gelen olumlu haber akışı ile faiz indirim sürecine ilişkin güçlü beklentiler, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası (Fed)'ın yarın politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar ise toplamda 3 faiz indirimi yapılması bekleniyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump Fed toplantısı öncesi bankaya yönelik faiz indirimi çağrılarını yineledi. Sosyal medya paylaşımında Trump, faiz oranlarının derhal ve beklenenden daha büyük oranda indirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin ile TikTok konusunda bir çerçeve anlaşmaya vardıklarını belirterek bunun Başkan Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından onaylanması gerektiğini bildirdi. Trump görüşmelerin 'çok iyi' geçtiğini dile getirdi ve Cuma günü Şi Cinping ile görüşeceğini ifade ederek ilişkilerin çok güçlü olmaya devam ettiğini kaydetti.

Bugünün veri gündemi

Analistler, yurt içinde konut fiyat endeksi ve konut satışları verilerini; yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ve sanayi üretimi, ABD'de ise perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılışı: Dolar 41,3760, Avro 48,5690
2
Ulusal Hububat Konseyi'nin Yeni Başkanı Yaşar Serpi Seçildi
3
Ukrayna Yeniden İnşa: Türk Şirketlerine 50 Milyar Dolarlık Proje Stoku
4
KİT'lerde Hesap Verebilirlik Artacak: 2026 OVP Yol Haritası
5
Avrupa 2030'a Kadar 178 Gigavat Rüzgar Kuruyor: Toplam 441 GW Hedefi
6
2026-2028 Yatırım Programı: Türkiye'nin Yeni Öncelikleri
7
Fed'in Faiz Kararı Kripto Piyasasını Harekete Geçiriyor: 25 Baz Puan Beklentisi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor