Dolar/TL 41,38'te yatay — Dolar endeksi ve Fed gelişmeleri izleniyor

Dolar/TL güne yatay başladı

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlayarak 41,3790 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden parite, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,3840'tan tamamlamıştı.

Piyasa verileri

Saat 09.45 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışının hemen altında 41,3790'dan işlem görürken; aynı dakikalarda avro/TL bir önceki kapanışına paralel 48,6320'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 55,8370'ten satılıyor.

Geçen hafta Fed'in faiz kararı sonrası dolar endeksi, son 3,5 yılın en düşük seviyesi olan 96,2'ye geriledikten sonra yükselişini sürdürerek dört işlem gününde de artış kaydetti ve şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 97,7 seviyesinde bulunuyor.

Fed açıklamaları ve ABD gündemi

ABD'de enflasyon ve istihdam piyasasına ilişkin riskler temel ekonomik gündemi oluştururken, Fed yetkililerinin açıklamaları yakından takip ediliyor. Cuma günü konuşan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Banka'nın bu haftaki faiz indirimi kararını desteklediğini ve bu yıl için iki indirim daha öngördüğünü belirtti.

Piyasalarda Fed'in yıl sonuna kadar iki faiz indirimi yapacağı fiyatlanırken, ekim ayında bankanın 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fed'in faiz indirim patikasında önemli bir gösterge olarak değerlendirilen ABD istihdam piyasasındaki gelişmeler yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

Diğer gelişmeler ve gündem

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak amacıyla tasarlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolar'a çıkarılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Analistler, artan vize ücretinin teknoloji şirketlerini olumsuz etkileyebileceğini ve işletme maliyetleri ile marjlar üzerinde risk oluşturabileceğini belirtiyor.

Fed Başkanı Jerome Powell ise geçen hafta faiz kararının ardından yaptığı basın toplantısında, istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını ve risk dengesindeki değişim nedeniyle daha nötr bir politika duruşuna doğru adım atmanın uygun olduğuna vurgu yaptı.

Analistler bugün yurt içinde tüketici güven endeksini; yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi, ABD'de ağustos Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin konuşmasının takip edileceğini aktarıyor.