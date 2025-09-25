Dolar/TL 41,46 Seviyesinde — Erdoğan-Trump Görüşmesi ve Fed Verileri İzleniyor

Dolar/TL güne yatay başladı, 41,4560'ten işlem görüyor. Erdoğan-Trump görüşmesi ve ABD büyüme verileri piyasanın odağında.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 09:42
Dolar/TL 41,4560 seviyesinden yatay seyrediyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlayarak 41,4560 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 41,4520'den tamamladı.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 48,8230'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,3 primle 55,9420'den satılıyor. Dolar endeksi dün yüzde 0,6 yükselişle 97,8 seviyesine ulaştı ve yeni günde yatay seyrediyor.

Fed içindeki ayrışma dolar üzerinde etkili

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere bazı Fed üyelerinden gelen karışık sinyaller, doların gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değerini etkiliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, gelecek toplantılarda daha fazla faiz indirimini destekleme konusunda isteksiz olabileceğini söyledi. Buna karşın San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in politika faizini düşürme kararını tamamen desteklediğini ve bundan sonra daha fazla indirim öngördüğünü belirtti.

Veriler ve diplomasi piyasa gündeminde

Analistler, enflasyon ve istihdama ilişkin risklerin öncelenmesi noktasında Fed üyeleri arasında ayrışma olduğunu vurgulayarak, bundan sonrası için açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerinin yakından takip edileceğini ifade ediyor. Bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisi piyasaların odağında; büyümeye yönelik risklerin Fed'in faiz indirim patikası üzerindeki beklentileri etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme bugün yakından izlenecek. Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'tan Washington'a geldi.

Analistler, bugün yurt içinde Erdoğan-Trump görüşmesinin yanı sıra sektörel enflasyon beklentileri ve haftalık para ile banka istatistiklerinin; yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamaları ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtiyor.

