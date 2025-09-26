Dolar/TL 41,57'de: Fed Belirsizliği ve Trump Tarifeleri Piyasayı Etkiliyor

Dolar/TL 41,57 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 41,57 seviyesinden işlem görüyor. Dün artış eğiliminde hareket eden kur, günü yüzde 0,1 artışla 41,4850'den tamamladı.

Piyasada son durum

Bugün saat 09.55 itibarıyla Dolar/TL, önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,5660 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 48,5780'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 primle 55,5840'tan satılıyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,7 yükselişle 98,5 seviyesine ulaşmasının ardından yeni günde yüzde 0,1 düşüşle 98,4 seviyesinde bulunuyor.

Trump'ın tarifeleri ve etkileri

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife açıklamaları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlikler, doların diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değerine yön veriyor. Trump, 1 Ekim'den itibaren ithal ilaç, mutfak ve banyo dolabı, döşemeli mobilya ve ağır kamyonlar için uygulanacak gümrük vergisi oranlarını duyurdu.

ABD'nin gümrük tarifelerinin kısa ve uzun süreli etkilerine yönelik belirsizlikler sürerken, bu fiyat artışlarının kalıcı bir enflasyona dönüşme riski, Fed'in politika kararlarını almasını zorlaştırıyor.

Fed beklentileri ve ekonomik veriler

Fed kararlarında temel göstergeler olarak enflasyon ve istihdam verileri izleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, istihdamdaki düşüşü işaret eden verilerin etkisiyle bir süredir güç kazanan Fed'in faiz indirim beklentileri, dün açıklanan güçlü büyüme verilerinin ardından zayıfladı.

Bankanın ekim ayında 25 baz puan faiz indirimine gitmesi yüzde 87 ihtimalle fiyatlanırken, aralık toplantısında faiz indirim ihtimali dün açıklanan büyüme verilerinin ardından yüzde 58'e geriledi.

Ekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Bazı üyeler iş gücü piyasasını korumak için daha agresif faiz indirimleri gerektiğini savunurken, bazıları ise temkinli olunması gerektiğini dile getiriyor.