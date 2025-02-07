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Dolar/TL İşlemleri 35,98 Seviyesinde Yükseliş Gösteriyor

Dolar/TL, 35,9760 seviyelerinde işlem görürken, ABD istihdam raporuna odaklanıldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:16
Dolar/TL İşlemleri 35,98 Seviyesinde Yükseliş Gösteriyor

Dolar/TL'de Yükseliş Trendine Dikkat

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,9760 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 35,8890'dan tamamlayarak kapanışında yüzde 0,1 oranında bir artış gösterdi.

Bugün saat 10.05 itibarıyla, Dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 35,9760 seviyesinden işlem görmektedir. Aynı dakikalarda, avro/TL %0,1 azalarak 37,3680'den ve sterlin/TL de %0,1 düşüşle 44,7190'dan satılmaktadır.

Döviz Piyasalarında Gözler İstihdam Raporuna Çevrildi

Dolar endeksi ise şu sıralarda %0,1 artışla 107,8 seviyesinde. ABD’nin ek gümrük vergilerine dair endişelerin sınırlı da olsa azalması, varlık fiyatlamalarında etkili olmaktadır. Bu bağlamda, gözler bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika oluşturmasında önem verdiği bu verilerden alınacak sinyallerin, bankanın projeksiyonlarına yönelik net mesajlar verebileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca, bugün yurt içinde enflasyon raporu, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun bir veri gündeminin takip edileceği belirtiliyor. Bu doğrultuda, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 108,5 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığı kaydedildi.

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