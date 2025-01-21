Dolar/TL Yükselişle 35,62 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükseliş ile başlamasının ardından 35,6220 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün yatay seyreden dolar/TL, günü 35,5670 seviyesinden tamamladı.

Bugün saat 10.50 itibarıyla Dolar/TL, %0,2 artış göstererek 35,6220'den işlem görmekte. Aynı zaman diliminde avro/TL %0,3 değer kaybıyla 36,9560'dan, sterlin/TL ise %0,4 azalışla 43,7040'dan satılmakta.

Dolar endeksi ise %0,8 azalışla 108,4 seviyesinde yer alıyor.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'de ikinci kez başkanlık görevini devralan Donald Trump'ın açıklamaları sonrası pozitif bir seyir öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde ülkenin önemli ticaret ortaklarıyla, özellikle gümrük tarifeleri üzerinden yürütülecek ekonomik ve ticari ilişkilerin yatırımcıların odağında olduğu düşünülüyor.

Dün ABD Kongresi'nde yemin ederek göreve başlayan Başkan Trump, burada ilk konuşmasını yaptı. Ekonomik alanlarda atacağı adımlara değinen Trump, kabine üyelerine rekor düzeydeki enflasyonu yenmek ve fiyatları düşürmek için geniş yetkileri kullanma talimatı vereceğini belirtti.

Trump, ülkenin ticaret sisteminin derhal gözden geçirileceğini ifade ederek, "Diğer ülkeleri zenginleştirmek için vatandaşlarımızı vergilendirmek yerine, vatandaşlarımızı zenginleştirmek için yabancı ülkelere tarife uygulayacağız." dedi.

İzlenecek Veriler

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. Ayrıca, teknik açıdan dolar endeksinde 108 seviyesinin destek, 109 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını vurguladı.