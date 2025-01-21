DOLAR
35,62 -0,13%
EURO
36,94 0,42%
ALTIN
3.118,36 -0,64%
BITCOIN
3.646.282,08 1,39%

Dolar/TL Yükselişle 35,62 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, 35,6220 seviyesinden işlem görerek yükseliş gösterdi. Küresel piyasalarda Trump'ın açıklamaları dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:07
Dolar/TL Yükselişle 35,62 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL Yükselişle 35,62 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükseliş ile başlamasının ardından 35,6220 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün yatay seyreden dolar/TL, günü 35,5670 seviyesinden tamamladı.

Bugün saat 10.50 itibarıyla Dolar/TL, %0,2 artış göstererek 35,6220'den işlem görmekte. Aynı zaman diliminde avro/TL %0,3 değer kaybıyla 36,9560'dan, sterlin/TL ise %0,4 azalışla 43,7040'dan satılmakta.

Dolar endeksi ise %0,8 azalışla 108,4 seviyesinde yer alıyor.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'de ikinci kez başkanlık görevini devralan Donald Trump'ın açıklamaları sonrası pozitif bir seyir öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde ülkenin önemli ticaret ortaklarıyla, özellikle gümrük tarifeleri üzerinden yürütülecek ekonomik ve ticari ilişkilerin yatırımcıların odağında olduğu düşünülüyor.

Dün ABD Kongresi'nde yemin ederek göreve başlayan Başkan Trump, burada ilk konuşmasını yaptı. Ekonomik alanlarda atacağı adımlara değinen Trump, kabine üyelerine rekor düzeydeki enflasyonu yenmek ve fiyatları düşürmek için geniş yetkileri kullanma talimatı vereceğini belirtti.

Trump, ülkenin ticaret sisteminin derhal gözden geçirileceğini ifade ederek, "Diğer ülkeleri zenginleştirmek için vatandaşlarımızı vergilendirmek yerine, vatandaşlarımızı zenginleştirmek için yabancı ülkelere tarife uygulayacağız." dedi.

İzlenecek Veriler

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. Ayrıca, teknik açıdan dolar endeksinde 108 seviyesinin destek, 109 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Güneş Enerjisinde Altın Çağına Adım Atıyor
2
Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir: Donald Trump'ın İlk Açıklamaları ve Ekonomik Beklentiler
3
Depremzede Şehirlerde 'Bölgesel İhya Stratejisi' Uygulanacak
4
Avrupa Merkez Bankası'ndan Üçüncü Faiz İndirimi
5
4A 4B 4C'liye otomatik fatura desteği! Tek seferlik 5.000 TL ödenecek! +10.000 TL cepleri şenlendirecek
6
BMD Aralık 2023 ve 2024 Anket Sonuçlarını Açıkladı
7
TÜİK, 2023 Sanayi ve Hizmet Yatırımları Verilerini 23 Ocak'ta Açıklayacak

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!