Dolar yere çok sert çakıldı! Yatırımcıları üzecek haber duyuruldu

Piyasada yaşanan yükseliş yatırım yapacakların nasıl bir yol izleyeceklerini bulmalarında zorluyor. Yaşanan son dalgalanmalar elinde doları olanları çok üzecek. Detaylar haberimizde…







DOLARDA NİSAN DEPREMİ

ABD doları, enflasyonun düşeceği ve Fed'in faiz indirimine gideceği beklentileriyle Nisan ayında değer kaybetti. Zayıflayan dolar borsaları rekor seviyelere taşıdı. Bu dönemde zayıflayan doların ve yabancı faizin etkisiyle Türk lirası da değer kazandı.

ABD dolarının bu yılki yükselişi geçen ay tersine döndü. ABD'de yıllık enflasyonun yüzde 3,4'e düşmesinin Merkez Bankası'na (Fed) faiz indirimi için daha fazla alan sağlayacağı yönündeki umutlar durumu tersine çevirmeyi başardı. Doların zayıflaması da borsaların bu hafta rekor seviyelere ulaşmasına yardımcı oldu.

'FED HER ŞEYDEN DAHA ÖNEMLİ'

Bu hafta tüketici enflasyonunda beklenen düşüşün ardından dolar endeksi 2024'teki ilk aylık düşüşünü gördü. Endeks, yılın başından nisan ortasına kadar değer kazandı.

Enflasyon aylardır beklenenin üzerinde seyrediyor. Rakamın beklentilerle uyumlu olması, Fed'in bu yıl faiz oranlarını çok fazla indiremeyeceği ve hatta artan fiyatları kontrol altına almak için faiz oranlarını tekrar yükseltmek zorunda kalabileceği yönündeki endişelerin azalmasına yardımcı oldu. Bank of America döviz stratejisi başkanı Athanasios Vamvakidis, "Fed'in değerlemesi şu anda piyasadaki her şeyden daha önemli" dedi. Bu hafta açıklanan enflasyon verileri, daha fazla faiz artırımının artık bir seçenek olmadığı anlamına geliyor. Faiz oranlarını düşürmeye başlamaları an meselesi."dedi.

Société Générale döviz stratejisti Kit Juckes, "Bence bir dönüm noktasındayız ama belirsiz bir süre daha burada oyalanacağız. Dolar boğasının bir sonraki yükseliş için argümanları azalıyor" dedi.

FAİZ HESAPLARI DEĞİŞTİ

ABD'de enflasyonun Şubat ve Mart aylarında artmasıyla birlikte yatırımcıların faiz hesaplamaları da değişti. Bu, yatırımcıların faiz indirimlerine ilişkin bahislerini önemli ölçüde azaltmalarına yardımcı olurken, hedge fonları da doların canlanacağına ilişkin bahislerini azalttı.

Ancak Çarşamba günkü veri açıklamasının ardından yatırımcılar, Fed'in bu yıl faiz oranlarını dörtte iki oranında düşüreceği yönündeki beklentilerini artırdı. Sonuç olarak dolar Çarşamba günü yılın en kötü gününü yaşadı. Dolar endeksinin nisan ayındaki aylık düşüşü %1,4 oldu.

TL NİSANDA DEĞERLENDİ

Nisan ayında döviz piyasasında dikkat çeken bir diğer hareket ise Türk lirasından geldi. Dolar endeksindeki düşüşün yanı sıra yabancıların TL varlıklara olan ilgisinden dolayı Nisan ayında TL'nin değeri arttı.

Mart ayında dolar karşısında %3,5 ile Temmuz ayından bu yana en büyük düşüşünü yaşayan TL, Nisan ayını %0,04 ile sınırlı bir değer artışıyla tamamladı. Şu ana kadar TL Mayıs ayı boyunca yatay seyretti.