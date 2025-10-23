Döngüsel Ekonomi Forumu İstanbul: Sanayi Döngüselliğin Motoru

Etkinlik ve iş birliği

İstanbul Sanayi Odası (İSO) öncülüğünde, UNDP ve Team Finland ortaklığında; Hollanda, İsveç, Danimarka Başkonsoloslukları ile Norveç Büyükelçiliği iş birliğiyle "Döngüsel Ekonomi Forumu İstanbul" düzenlendi. Forum, Finlandiya İnovasyon Fonu Sitra tarafından yürütülen Dünya Döngüsel Ekonomi Forumu'nun (WCEF) resmi bölgesel etkinliği niteliğinde gerçekleşti ve "Mesafeleri Aşmak: Döngüsel Ekonomi için İş Birliği" temasıyla dikkat çekti.

Katılımcılar ve açılış

Forumu İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İstanbul Bölge Merkezi Direktörü Steliana Nedera ve SITRA Dünya Döngüsel Ekonomi Forumu Direktörü Mika Sulkinoja açtı. Katılımcılar, farklı ülkelerden uzmanlarla doğrudan etkileşim kurma fırsatı buldu.

Gündem: Paneller ve başlıklar

Düzenlenen panel ve konferanslarda döngüsel ekonomide küresel gelişmeler, sanayide döngüsel üretim uygulamaları, finansman olanakları, yenilikçi çözümler ve teknolojik gelişmeler ile tasarım odaklı düşünme gibi konular ele alındı.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın mesajı

Bahçıvan, açılışta döngüsel ekonominin sınırlı kaynakları korumanın, yenilemenin ve ekonomiye yeniden kazandırmanın en etkili yolu olduğunu vurguladı. Bahçıvan'ın ifadeleri özetle şöyle:

"Dönüşümde sanayi, döngüselliğin motor gücü olarak öne çıkıyor." Bahçıvan, "Döngüsel ekonomi, üretim süreçlerinde rekabet avantajı sağlayan bir strateji olmasının ötesinde kaynak verimliliğini artıran, ham madde bağımlılığını azaltan, karbon ayak izini küçülten de bir yaklaşım." dedi.

Bahçıvan, Hollanda, İsveç, Danimarka, Finlandiya ve Norveç'in döngüsel şehir modellerinden biyoteknolojik malzeme inovasyonlarına kadar birçok örnek proje yürüttüğünü belirtti ve UNDP İstanbul Bölge Merkezi ile iş birliklerinin önemine işaret etti. Ayrıca "2025-2028 Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı"'nın sanayinin döngüsel iş modellerine geçişini hızlandıracağını ifade etti.

Bahçıvan, uluslararası iş birliklerini derinleştirmenin, ortak AR-GE projeleri geliştirmenin ve yeni finansal modeller oluşturmanın önemine değindi; yeşil tahviller, sürdürülebilir krediler, etki yatırımları ve karbon piyasalarının dönüşüm maliyetinin finansmanına katkı sağlayacağını hatırlattı.

Uluslararası katılımcıların değerlendirmeleri

Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen, döngüsel ekonomiyi yalnızca çevre politikası değil, geleceğe dair bir vizyon olarak nitelendirdi ve Finlandiya'nın bu yaklaşımı bir rekabet kaynağı olarak gördüğünü belirtti. Hamalainen, Türkiye ile ortaklık yapmaktan gurur duyduklarını ve bilgi birikimini Türk dinamizmiyle birleştirerek somut sonuçlar elde edilebileceğini söyledi.

UNDP İstanbul Bölge Merkezi Direktörü Steliana Nedera, iklim baskıları, dijital dönüşüm, demografik değişimler ve yeni pazar dinamikleri karşısında çok paydaşlı iş birliğinin gerekliliğini vurguladı: "Hiçbir aktör bu zorlukları tek başına aşamaz."

SITRA Dünya Döngüsel Ekonomi Forumu Direktörü Mika Sulkinoja ise döngüsel ekonominin artık niş bir kavram olmadığını, endüstriyel yenilenme ve sürdürülebilir büyümenin temel taşı olduğunu belirtti. Sulkinoja, Türkiye ile Finlandiya ortaklığının AB pazarlarına hizmet eden döngüsel, rekabetçi ve yenilikçi endüstrilere geçişte öncü olabileceğini ifade etti.

Sonuç ve ileriye dönük adımlar

Forum, sanayinin döngüsel dönüşümdeki önceliğini, uluslararası iş birliklerinin gerekliliğini ve finansal araçların rolünü ortaya koydu. Katılımcılar, sektörler arası iş birliği, ortak AR-GE projeleri ve yeni finansman modelleriyle döngüsel ekonomiye geçişin hızlandırılması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

"Gelin, birlikte düşünelim, birlikte tasarlayalım, birlikte üretelim." çağrısıyla etkinlik, Türkiye sanayisinin bu dönüşümü gerçekleştirecek güce, vizyona ve iradeye sahip olduğuna dair güçlü bir mesaj verdi.

