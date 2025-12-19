Dönmezler İnşaat, Voila Kanyon tanıtımı için Taner Ayyıldız ile anlaştı

Dönmezler İnşaat, Voila Kanyon Projesi İçin Taner Ayyıldız ile İş Birliği Yaptı

Projeye Tanınmış Bir Yüz

Dönmezler İnşaat, Antalya’da hayata geçirilen Voila Kanyon isimli villa projesinin tanıtım sürecinde oyuncu Taner Ayyıldız ile iş birliği gerçekleştirdi.

Sinema ve televizyon projeleriyle tanınan Taner Ayyıldız, Voila Kanyon’un iletişim çalışmalarında projeyi temsil eden isimlerden biri olacak.

Şirketten Açıklama

Orhan Şengöz: "Yılların verdiği tecrübe ve güvenle sektörde güçlü bir yer edinmiş bir inşaat firmasıyız. Kaliteli, estetik ve dayanıklı yapılar inşa etme vizyonumuzla, modern yaşam alanları ve prestijli projelere imza atıyoruz. Konut, ticari yapılar, altyapı projeleri ve özel tasarım inşaatlarımıza devam ediyoruz. Antalya’daki Voila Kanyon isimli villa projemizde mimari tasarım, çevreyle uyum ve yaşam konforu öncelikli unsurlar arasında yer alıyor. Voila Kanyon, mimari yaklaşımı ve bulunduğu çevreyle uyumlu yapısıyla geliştirdiğimiz bir projedir. Dönmezler İnşaat olarak tanıtım sürecinde Taner Ayyıldız ile yapılan bu iş birliği, projenin temel özelliklerini kamuoyuna doğru bir dille aktarmayı amaçlamakta. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Oyuncunun Güncel Rolü

Son olarak Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Satılmış Ağayı canlandırmakta olan oyuncu Taner Ayyıldız, dizide Sultan Mehmet’in fetih planlarında kritik bir rol üstlenen Satılmış Ağa karakteri ile dikkatleri üzerine topladı.

DÖNMEZLER İNŞAAT, ANTALYA’DA HAYATA GEÇİRDİĞİ VOİLA KANYON İSİMLİ VİLLA PROJESİNİN TANITIM SÜRECİNDE OYUNCU TANER AYYILDIZ İLE İŞ BİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ.