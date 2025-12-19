BTSO ile Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi İçin Ortak Vizyon Toplantısı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 7 asırlık tarihiyle Bursa’nın simgelerinden olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesindeki BTSO üyeleriyle bir araya geldi. Koza Han’da düzenlenen toplantıda bölgenin geleceğine dair ortak vizyon ele alındı.

Toplantı ve Bölgenin Önemi

İbrahim Burkay, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin Bursa’nın kültürel kimliğini taşıyan güçlü bir okul olduğunu vurgulayarak, "Çarşı bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz ve mesleki meşguliyetimizin şekillendiği bölge. Bugün bu bölgeden yetişen birçok dostumuz hem Bursa’ya hem ülkemize büyük değer katmaya devam ediyor" dedi.

Dijital Dönüşüm ve E-ticaret

Burkay, küresel ekonomide tüketici alışkanlıklarının hızla değiştiğine dikkat çekerek, "Dünya artık 24 saatlik bir ticaret ekosistemiyle çalışıyor. Bu dönüşümü doğru okumak ve köklerimizden kopmadan iş modellerimizi buna göre uyarlamak zorundayız." ifadelerini kullandı. BTSO tarafından planlanan Dijital Dönüşüm Merkezinin bölgeye önemli bir ivme kazandıracağını belirten Burkay, "Burada yüzlerce dükkân, büyük bir sermaye birikimi ve eşsiz bir insan kaynağı var. Özellikle e-ticaret her yıl ciddi biçimde büyüyor. Stok takibinden barkodlamaya, e-ticaretten e-ihracata kadar her alanda üyelerimizi güçlendirecek bu merkezi en kısa sürede bölgemize kazandırmak istiyoruz." dedi.

Birlikte Hareket Etme ve Kültürel Canlanma

Burkay, bölgenin değerini artırmak için sektör temsilcileriyle uyum içinde çalıştıklarını ifade ederek, "Çarşının geleceğini hep birlikte şekillendireceğiz. Çarşıdaki mekânlarımızı hem Bursa’dan hem de Bursa dışından insanların gelebileceği sanatsal etkinliklerle buluşturmalıyız. Aynı Avrupa’daki tarihi hanlar gibi ticaretin sanatla iç içe olduğu bir konseptle bu bölgenin cazibesini artırmayı arzu ediyoruz." dedi.

Katılımcı Görüşleri ve Talepler

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş, toplantının bölgedeki sorunların ele alınması ve yeni projelerin hayata geçirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Altıkardeş, üyelerin finansmana erişimde zorluk yaşadığını ve bu konuda yapılacak kolaylaştırıcı adımların piyasayı rahatlatacağını söyledi: "BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay da burada çok önemli bir vizyon ortaya koydu."

Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım, yaklaşık 30 yıldır tarihi çarşılar için çalıştığını ifade ederek, BTSO ile yapılan iş birliklerinin bölge için örnek projeler ürettiğini vurguladı ve kurumlara teşekkür etti.

Zafer Plaza AVM Müdürü Ayşe Doğrugidengil ise akşam saatlerinde bölgenin cazibesini artıracak düzenlemelere dikkat çekti: "Akşamları insanların çarşıya gelmesini sağlayacak alanlar yok, bunların olması için çabalamalıyız. Meydanların mutlaka ışıklandırılması ve açık tutulması gerekiyor." Zafer Plaza olarak tarihi çarşılar için destek sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Toplantıda, BTSO yönetimi, meclis divan üyeleri, Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği yetkilileri ve bölge esnafı arasında iş birliğinin güçlendirilmesi, dijital dönüşümün hızlandırılması ve ticari-kültürel canlanmayı sağlayacak somut projelerin hayata geçirilmesi kararlılığı öne çıktı.

