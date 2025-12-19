DOLAR
42,81 -0,19%
EURO
50,17 0,07%
ALTIN
5.954,72 0,06%
BITCOIN
3.770.187,86 -3,85%

Denizli'de Fason Sektörü Krize Girdi: Atalay Coza'dan Uyarı

Atalay Coza, Denizli'de fason sektörünün tekstil krizi nedeniyle zor durumda olduğunu; halı yıkamacılar için site kurulacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:38
Denizli'de Fason Sektörü Krize Girdi: Atalay Coza'dan Uyarı

Denizli'de fason sektörü can çekişiyor

Denizli Terziler, Konfeksiyoncu ve Giyim Sanatkarları Odası Başkan Adayı Atalay Coza, fason sektörünün tekstil sektöründe yaşanan kriz nedeniyle iş bulamadığı için zor durumda olduğunu belirtti.

Fason sektörü alarm veriyor

Coza sektörün durumunu şu sözlerle aktardı: "Sektörde 350-400 yakın fason iş yapan üyeleri var. Malum tekstil sektörü Türkiye’de olduğu gibi ev tekstilinde dünya markası olan Denizli’de krize girdi. Bu krizden dolayı birçok meslek kolu bitmek üzere. Tekstil ucuz, maliyetler çok yüksek. Bu yüzden fason tedarikçilik yapan arkadaşlarımız iş bulmakta zorlanıyor. Organizedeki firmalar şartlardan dolayı, fiyat tutturamadıkları ve ihracat talebi gelmediğinden dolayı fasonculara iş gönderemez oldu. Biz en kısa zamanda fason sektöründeki arkadaşları toplayıp, onların en iyi şekilde iş bulabilmeleri, bu krizden kurtulabilmenin nasıl mümkün olabileceği yönünde görüşmeler yapıp onlara en güzel şekilde yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.

Halı yıkamacılar için site kurulacak

Odaya kayıtlı 70 tane halı yıkamacı olduğunu kaydeden Coza, "Demirciler Odası Başkanımız Halit Tavşan ile beraber bir yer belirledik. Eğer seçimi kazanırsak ve halı yıkamacı arkadaşlarımızı toparlayabilirsek; orada çok güzel bir halı yıkamacılar sitesi kuracağız. Odamızın 13-14 tane meslek grubu var. Bu meslek grubundaki arkadaşlarımızın her birinin ayrı ayrı sıkıntıları var. Biz bu sıkıntıların hep içerisindeyiz. Kendim de esnaf olduğum için, esnaflığın da sıkıntısı nerede, nasıl yapıldığını bildiğim için, nasıl çözümleneceğini bildiğim için esnaf arkadaşlarımızın hepsinin sıkıntılarını elimizden geldiğince çözeceğiz" diye konuştu.

DENİZLİ TERZİLER, KONFEKSİYONCU VE GİYİM SANATKARLARI ODASI BAŞKAN ADAYI ATALAY COZA, FASON...

DENİZLİ TERZİLER, KONFEKSİYONCU VE GİYİM SANATKARLARI ODASI BAŞKAN ADAYI ATALAY COZA, FASON SEKTÖRÜNÜN TEKSTİL SEKTÖRÜNDE YAŞANAN KRİZ NEDENİYLE İŞ BULAMADIĞI İÇİN ZOR DURUMDA OLDUĞUNU BELİRTTİ.

DENİZLİ TERZİLER, KONFEKSİYONCU VE GİYİM SANATKARLARI ODASI BAŞKAN ADAYI ATALAY COZA, FASON...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BTSO ile Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi İçin Ortak Vizyon Toplantısı
2
L’Oréal, CDP’den Üst Üste 10. Kez 3A Notu Aldı
3
Denizli'de Fason Sektörü Krize Girdi: Atalay Coza'dan Uyarı
4
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Sındırgı'ya 915 Çuval Yem Desteği
5
Mersin Mut'ta Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Etiketleme Toplantısı
6
Modanisa 2026'da 130 Ülkeye İhracat ve 25 Mağaza Hedefliyor
7
Elazığ'da Soğuyan Hava Balık Talebini Artırdı: Hamsi ve İstavrit Öne Çıkıyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül