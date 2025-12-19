DOLAR
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Sındırgı'ya 915 Çuval Yem Desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı'daki depremlerden etkilenen 183 üreticiye toplam 915 çuval hayvan yemi desteği sağladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:22
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla Sındırgı'da depremden etkilenen üreticilere destek olmaya devam ediyor. Başkan Akın, bölgedeki mağduriyetleri hafifletmek amacıyla 183 üreticiye toplam 915 çuval hayvan yemi desteği sağladı.

Yardımın Detayları

Sındırgı ilçemizde meydana gelen depremden etkilenen ve hayvancılıkla geçimini sağlayan 53 küçükbaş ve 130 büyükbaş üreticiyi kapsayan yardımda, toplamda 915 çuval yem dağıtıldı.

Çiftçilerin Teşekkürü

Depremzede çiftçi Ahmet Can, "10 Ağustosta ve 27 Ekimde meydana gelen depremlerde evlerimiz, ahırlarımız hep hasar gördü. Büyükşehir personeli gelip bizim hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşıladılar. Allah razı olsun." diye konuştu.

Hiçbir talepleri olmamasına rağmen hayvan yemi ihtiyaçlarını karşıladıkları için Büyükşehir Belediyemize sonsuz teşekkür eden depremzede çiftçi Özcan Turhan, "Hepsinin ayaklarına sağlık sağ olsun, var olsunlar" dedi.

"Bizi dar günümüzde yalnız bırakmadı. Var olsunlar, sağ olsunlar. Biz de her zaman onların yanındayız." diyen depremzede çiftçi Lütfü Dündar sözlerini Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür ederek bitirdi.

Depremzede çiftçi Mehmet Can, "Depremden etkilenmiştik. Birkaç kez Büyükşehir personeli geldi. Hasarımızı sordu, bir ihtiyacınız var mı dediler. Biz de yem ihtiyacımız olduğunu söyledik. Allah razı olsun bütün ihtiyacımız karşılandı. Çok memnun olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin destekleri için çok teşekkür eden Sıdıka Şenlik, mağduriyetlerinin giderilmesinden oldukça memnun olduğunu söyledi.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

