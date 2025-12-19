L’Oréal, CDP’den Üst Üste 10. Kez 3A Notu Aldı

L’Oréal, CDP’den üst üste 10’uncu 3A notunu aldı

Dünyanın önde gelen tekno-güzellik şirketlerinden L’Oréal, Carbon Disclosure Project (CDP) tarafından iklim değişikliğiyle mücadele, ormanların korunması ve su güvenliği konularındaki performansı ile kurumsal şeffaflığı sayesinde üst üste 10’uncu kez 3A notu aldı.

Seçkin bir başarı: 2025 değerlendirmesi

2025 yılında CDP’ye raporlama yapan 22 bin 100 şirket arasından yalnızca 23 şirket 3A notu alabilirken, L’Oréal bu notu 10 yıldır aralıksız elde etti. Şirket, sürdürülebilirliği uzun vadeli iş stratejisinin merkezine yerleştirdiğini ve tüm değer zincirine entegre ettiğini vurguluyor.

2024 performansı: Ölçülebilir dönüşüm

L’Oréal Grup’un 2024 yılı sürdürülebilirlik performansı, çevresel dönüşümde kaydedilen somut ilerlemelerle öne çıkıyor. Grup, faaliyet gösterdiği tesislerde yüzde 97 oranında yenilenebilir enerji kullanımına geçti. Formül ve ambalajlarda kullanılan biyo-bazlı içerik ve malzemelerin yüzde 92’si sürdürülebilir ve izlenebilir kaynaklardan temin edilirken, endüstriyel süreçlerde kullanılan suyun yüzde 53’ü geri dönüştürülmüş veya yeniden kullanılmış kaynaklardan sağlandı.

Yönetici açıklamaları

L’Oréal Grup Kurumsal Sorumluluk Direktörü Ezgi Barcenas ve Operasyon Direktörü Antoine Vanlaeys, bu başarının sürdürülebilirliği iş stratejisinin kalbine yerleştiren yaklaşımlarının ve ekiplerin özverili çalışmalarının bir sonucu olduğunu belirterek, inovasyon ve güçlü iş birlikleriyle daha sürdürülebilir bir gelecek için kararlılıkla ilerlemeye devam edeceklerini ifade etti.

L’Oréal Grup CEO’su Nicolas Hieronimus ise şunları söyledi: "CDP’den üst üste 10’uncu kez 3A notu alan tek şirket olmak, sürdürülebilirliğin iş modelimize ne kadar derinlemesine entegre edildiğinin güçlü bir göstergesi. Bu başarıda emeği geçen ve dünyayı harekete geçiren güzelliği oluşturmak için durmaksızın çalışan tüm ekiplerimize ve değer zincirimiz boyunca katkı sunan iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum."

CDP değerlendirme süreci ve önemi

CDP’nin değerlendirme süreci, TCFD çerçevesiyle uyumlu, bağımsız ve titiz bir metodolojiye dayanıyor. Süreç; şirketlerin çevresel riskleri anlama düzeyini, raporlama kalitesini, iddialı hedeflerini ve doğrulanmış aksiyonlarını kapsamlı şekilde analiz ediyor. CDP, yatırım ve tedarik kararlarına rehberlik eden küresel çevresel veri havuzunu yönetiyor. 2025 yılında toplam 127 trilyon dolar varlığı yöneten 640 yatırımcı, çevresel etki, risk ve fırsatlara ilişkin veri toplamak amacıyla CDP’ye başvurdu.

CDP CEO’su Sherry Madera, A Listesi’nde yer alan şirketlerin çevresel hedeflerle ticari başarının birlikte ilerleyebileceğini kanıtladığını ve yüksek kaliteli çevresel verilerin şirket liderlerinin uzun vadeli rekabet gücünü koruyan, sermayeyi çeken ve doğal sistemleri güvence altına alan kararlar almasını mümkün kıldığını vurguladı.

