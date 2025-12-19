Elazığ'da Soğuyan Hava Balık Talebini Artırdı: Hamsi ve İstavrit Öne Çıkıyor

Elazığ'da Soğuk Hava Balık Satışlarını Canlandırdı

Hamsi, istavrit, alabalık ve somon tezgâhlarda ilgi görüyor

Elazığ’da havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların balık ürünlerine yönelimi arttı. Kentte gün geçtikçe zenginleşen balık tezgâhlarına ilgi sürerken, tüketicilerin en çok tercih ettiği türler hamsi, istavrit, alabalık ve somon oldu.

Hamsi 180, istavrit 200, alabalık 250 ve somon 280 liradan satışa sunuluyor.

Hüseyin Tümen: "Havanın soğumasının yanında, piyasada et malzemelerine baktığımız zaman balık daha hesaplı. Ondan dolayı da vatandaşın balığa yönelmesi ekonomik durumları açısından çok iyi. Ben de bugün balık almaya geldim. Balığın her türlüsünü yiyorum fakat evde istavrit yedikleri için ondan alıyorum"

Balıkçı Ramazan Erdoğan: "Verimli bir sene oluyor. İstavrit ve hamsi bu sene bol miktarda geliyor. Bizim tatlı su balıklarımız, alabalık ve somon balıklarımız oldukça bol. Fiyatlarımız diğer gıda ürünlerine göre gayet uygun. Müşterilerimiz en çok hamsiyi tercih ediyor. Elazığ’da 100 liraya kadar düştü. Onun yanında şu anda istavritin sezonu olduğu için onu da çok tercih ediyorlar. Elazığ’da üretilen alabalık ve somon balığı da vatandaşlar tarafından çok tercih ediliyor. Balık satışları iyi. Vatandaşların rağbeti fazla. Sağlık için haftada en az iki defa balık yiyin diyoruz. Hamsi ve istavrit balıkları sağlık açısından fosfor ve kalsiyum içeriyor. Dişlere ve kemiklere kılçığıyla birlikte yenilirse çok fayda sağlıyor. Şu anda hamsi 180, istavrit 200, diğer balıklarımız da 150 liradan başlıyor 500 lira bandına kadar yükseliyor"

Satışlardaki hareketlilik, hem deniz hem de tatlı su ürünlerinde arzın artmasıyla birlikte tezgâhlarda çeşitliliği ve tüketici ilgisini beraberinde getirdi. Fiyat aralıkları ve talep, bölge halkının balık tüketimini artırdığını gösteriyor.

ELAZIĞ’DA HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE VATANDAŞLAR BALIK ÜRÜNLERİNE YÖNELİRKEN, VATANDAŞLAR TARAFINDAN EN ÇOK RAĞBET GÖREN BALIK ÇEŞİTLERİ, HAMSİ, İSTAVRİT, ALABALIK VE SOMON BALIĞI OLDU