Şanlıurfa Büyükşehir Seralarında Kışlık Sebze Hasadı Başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Eyyübiye İşletmesi bünyesindeki seralarda, kış sezonu için dikilen sebzelerin hasadına başlandı. Belediye üretimi sebzeler, sosyal destek kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Üretim ve Dağıtım

Belediyenin kendi imkanlarıyla ürettiği ürünler, Sosyal İşler Daire Başkanlığı aracılığıyla dar gelirli ailelere dağıtılıyor. Bu uygulama ile üretimden tüketime uzanan sosyal destek zincirinin güçlendirilmesi ve yerel üretimin sosyal dayanışmaya dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Ziraat Teknikeri Bakır Arslan ise çalışmanın hem tarımsal sürdürülebilirliğe hem de sosyal yardımlaşmaya katkı sağladığını vurguladı. Arslan, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak seralarımızda, belediyemizin imkânlarıyla yetiştirdiğimiz yedikule marul, göbek marul ve aysberg marulların hasadına başlamış bulunuyoruz. Toplanan ürünler Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılıyor. Amacımız, üretimi ve sosyal dayanışmayı güçlendirmektir" dedi.

Eğitim ve Sürdürülebilirlik

08 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen dikim çalışmalarıyla, kış döneminde de serada sebze üretiminin mümkün olduğu uygulamalı olarak gösterildi. Sezon boyunca düzenlenen eğitim programlarında çiftçilere, emeklilere ve öğrencilere sera üretimi yerinde anlatılarak modern tarım teknikleri tanıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu uygulamalarla yerel tarımı desteklemeyi, sağlıklı ve güvenilir gıdayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı ve sürdürülebilir tarım ile sosyal belediyecilik anlayışına katkı sunmayı hedefliyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERALARINDA KIŞLIK SEBZE HASADI BAŞLADI