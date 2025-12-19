DOLAR
42,81 -0,19%
EURO
50,17 0,07%
ALTIN
5.954,72 0,06%
BITCOIN
3.770.187,86 -3,85%

Şanlıurfa Büyükşehir Seralarında Kışlık Sebze Hasadı Başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi seralarında kışlık sebze hasadı başladı; ürünler Sosyal İşler Daire Başkanlığı aracılığıyla dar gelirli ailelere dağıtılıyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 10:59
Şanlıurfa Büyükşehir Seralarında Kışlık Sebze Hasadı Başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Seralarında Kışlık Sebze Hasadı Başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Eyyübiye İşletmesi bünyesindeki seralarda, kış sezonu için dikilen sebzelerin hasadına başlandı. Belediye üretimi sebzeler, sosyal destek kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Üretim ve Dağıtım

Belediyenin kendi imkanlarıyla ürettiği ürünler, Sosyal İşler Daire Başkanlığı aracılığıyla dar gelirli ailelere dağıtılıyor. Bu uygulama ile üretimden tüketime uzanan sosyal destek zincirinin güçlendirilmesi ve yerel üretimin sosyal dayanışmaya dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Ziraat Teknikeri Bakır Arslan ise çalışmanın hem tarımsal sürdürülebilirliğe hem de sosyal yardımlaşmaya katkı sağladığını vurguladı. Arslan, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak seralarımızda, belediyemizin imkânlarıyla yetiştirdiğimiz yedikule marul, göbek marul ve aysberg marulların hasadına başlamış bulunuyoruz. Toplanan ürünler Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılıyor. Amacımız, üretimi ve sosyal dayanışmayı güçlendirmektir" dedi.

Eğitim ve Sürdürülebilirlik

08 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen dikim çalışmalarıyla, kış döneminde de serada sebze üretiminin mümkün olduğu uygulamalı olarak gösterildi. Sezon boyunca düzenlenen eğitim programlarında çiftçilere, emeklilere ve öğrencilere sera üretimi yerinde anlatılarak modern tarım teknikleri tanıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu uygulamalarla yerel tarımı desteklemeyi, sağlıklı ve güvenilir gıdayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı ve sürdürülebilir tarım ile sosyal belediyecilik anlayışına katkı sunmayı hedefliyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERALARINDA KIŞLIK SEBZE HASADI BAŞLADI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERALARINDA KIŞLIK SEBZE HASADI BAŞLADI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERALARINDA KIŞLIK SEBZE HASADI BAŞLADI

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BTSO ile Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi İçin Ortak Vizyon Toplantısı
2
L’Oréal, CDP’den Üst Üste 10. Kez 3A Notu Aldı
3
Mersin Mut'ta Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Etiketleme Toplantısı
4
Denizli'de Fason Sektörü Krize Girdi: Atalay Coza'dan Uyarı
5
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Sındırgı'ya 915 Çuval Yem Desteği
6
Modanisa 2026'da 130 Ülkeye İhracat ve 25 Mağaza Hedefliyor
7
Elazığ'da Soğuyan Hava Balık Talebini Artırdı: Hamsi ve İstavrit Öne Çıkıyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül