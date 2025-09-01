Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyol Projesi İskenderun'u Orta Koridor'a Bağlayacak

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyol Projesi ile Akdeniz'e ulaşımın kolaylaşacağını bildirdi. Uraloğlu, projenin ilk etabında inşa edilecek 25 kilometrelik demir yolu ile yıllık 16,3 milyon yolcu ve yaklaşık 10 milyon ton yük taşıma kapasitesi oluşturulacağını belirtti.

Yazılı açıklamada, projeye sağlanan 1,55 milyar avro dış finansmanın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Societe Generale arasında imzalanan anlaşmalarla temin edildiği; İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) ve İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi (ICIEC) garantileri altında çeşitli ticari bankaların sürece katıldığı ifade edildi.

Projenin teknik ve lojistik etkileri

Uraloğlu, proje tamamlandığında İskenderun Körfezi ile Amanoslar arkasındaki sanayi bölgeleri ve Gaziantep arasında hem kara hem demir yoluyla doğrudan bağlantı sağlanacağını vurguladı. Projenin, İskenderun-Gaziantep ve İskenderun-Kahramanmaraş mesafelerini kısaltarak İskenderun Limanı'nı Orta Koridor'a bağlayacağı ve Akdeniz'e erişimi kolaylaştıracağı ifade edildi.

Toplamda 55 kilometre demir yolu hattı ve 25 kilometre otoyol içerecek proje kapsamında; bir demir yolu tüneli ile iki gidiş iki geliş şeklinde toplam dört şeritli iki otoyol tüneli inşa edilecek. Amanos Dağları'nın altından geçecek tünellerin üç farklı tüpten oluşacağı ve her bir tüpün uzunluğunun yaklaşık 20 kilometre olacağı bildirildi.

Projede iki etap öngörülüyor; tünel yapımını kapsayan ilk etap Hassa kavşağında sona erecek. Kara yolu bağlantısı ise Toprakkale-İskenderun Otoyolu'ndan Dörtyol kavşağına bağlanarak Amanoslar altından geçip Hassa üzerinden Kırıkhan-Nurdağı arasındaki mevcut kara yoluna entegre edilecek.

Uraloğlu, projenin bölge illerinin lojistik kapasitesini artırarak sanayi üretimi ve turizm başta olmak üzere pek çok alanda hareketlilik sağlayacağını kaydetti.

Mesafe kısaltma etkileri

Projenin tamamlanmasıyla çeşitli güzergahlarda öngörülen mesafe azalmaları şunlar olarak açıklandı:

Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergahında mevcut 235 kilometre mesafe 38,3 kilometre kısalacak.

Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergahında mevcut 77,3 kilometre mesafe 15,27 kilometre azalacak.

Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol (Payas) güzergahında mevcut 121 kilometre mesafe 20,6 kilometre kısalacak.

Dörtyol-Kırıkhan-Hassa güzergahında mevcut 78,8 kilometre mesafe 53,4 kilometre azalacak.

Payas-Fevzipaşa arasındaki demir yolu güzergahında mevcut 84 kilometre mesafe 29,6 kilometre kısalacak.

Uraloğlu son olarak, Cumhurbaşkanı onayının ardından yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına en kısa sürede başlanacağını belirtti.