Döviz Kurları Güncel Değişiklikler

Döviz Kurları Güncel Bilgileri
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurlarındaki son gelişmeler hakkında detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur.
İstanbul Piyasa Kurları
|Döviz Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|ABD Doları
|33,9250
|33,9260
|Avro
|37,5590
|37,5600
|Sterlin
|44,3020
|44,3180
|İsviçre Frangı
|39,7180
|39,7280
Ankara Piyasa Kurları
|Döviz Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|ABD Doları
|33,8950
|33,9750
|Avro
|37,5190
|37,5990
|Sterlin
|44,2420
|44,4520
Yukarıda belirtilen kurlar, piyasadaki son gelişmelere göre değişiklik göstermektedir.