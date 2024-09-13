Döviz Kurları Güncel Değişiklikler

İstanbul ve Ankara'da dönemsel döviz kurları detaylı bir şekilde güncellenmiştir.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 17:11
Döviz Kurları Güncel Değişiklikler

Döviz Kurları Güncel Bilgileri

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurlarındaki son gelişmeler hakkında detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur.

İstanbul Piyasa Kurları

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı
ABD Doları 33,9250 33,9260
Avro 37,5590 37,5600
Sterlin 44,3020 44,3180
İsviçre Frangı 39,7180 39,7280

Ankara Piyasa Kurları

Döviz Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı
ABD Doları 33,8950 33,9750
Avro 37,5190 37,5990
Sterlin 44,2420 44,4520

Yukarıda belirtilen kurlar, piyasadaki son gelişmelere göre değişiklik göstermektedir.

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