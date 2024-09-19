Döviz Kurları Güncel Durum

Döviz Kurları Güncel Bilgisi
İstanbul ve Ankara'daki serbest piyasada alınıp satılan döviz türlerinin güncel fiyatları, Çarşamba ve Perşembe günleri itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.
İstanbul Döviz Kurları
|Döviz Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|ABD Doları
|34,0990
|34,1000
|Avro
|37,9750
|37,9760
|Sterlin
|45,1080
|45,1220
|İsviçre Frangı
|40,3800
|40,3890
Ankara Döviz Kurları
|Döviz Türü
|Alış Fiyatı
|Satış Fiyatı
|ABD Doları
|34,0690
|34,1490
|Avro
|37,9350
|38,0150
|Sterlin
|45,0480
|45,2580