DOLAR
34,04 0,04%
EURO
37,99 -0,08%
ALTIN
2.822,5 -0,75%
BITCOIN
2.159.290,4 -5,23%

Döviz Kurları Güncel Durum

İstanbul ve Ankara'daki döviz kurlarının alış ve satış fiyatları güncellendi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 17:18
Döviz Kurları Güncel Durum

Döviz Kurları Güncel Bilgisi

İstanbul ve Ankara'daki serbest piyasada alınıp satılan döviz türlerinin güncel fiyatları, Çarşamba ve Perşembe günleri itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

İstanbul Döviz Kurları

Döviz TürüAlış FiyatıSatış Fiyatı
ABD Doları34,099034,1000
Avro37,975037,9760
Sterlin45,108045,1220
İsviçre Frangı40,380040,3890

Ankara Döviz Kurları

Döviz TürüAlış FiyatıSatış Fiyatı
ABD Doları34,069034,1490
Avro37,935038,0150
Sterlin45,048045,2580

İLGİLİ HABERLER

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsası Faiz İndirimiyle Yükselişe Geçti
2
Döviz Kurları Güncel Durum
3
Türkiye'nin Ekonomik Hedefleri: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in Değerlendirmeleri
4
Bakan Kacır, Getmobil Yenileme Merkezi Açılışında Sürdürülebilir Teknolojiyi Vurguladı
5
Emeklilere 6 bin TL'lik süper zam müjdesi! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri yaşadı
6
Altın Fiyatlarında Düşüş: Kilogram 2,8 Milyon Liraya Geriledi

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

Konut alacaklara müjde! Kamuda faizler düştü de düştü

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı