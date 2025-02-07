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Döviz Kurları Güncel Fiyatları: İstanbul ve Ankara'da Neler Oluyor?

İstanbul ve Ankara'da döviz kurlarında güncel alış-satış fiyatları belli oldu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:34
Döviz Kurları Güncel Fiyatları: İstanbul ve Ankara'da Neler Oluyor?

Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Günlük Fiyat Değişimleri

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları gün yüzüne çıktı. İşte detaylar:

İstanbul'daki Güncel Döviz Kurları

Döviz Türü Dün Alış Dün Satış Bugün Alış Bugün Satış
ABD Doları 35,8980 35,8990 35,9800 35,9810
Avro 37,2100 37,2110 37,3200 37,3210
Sterlin 44,4800 44,4900 44,7600 44,7700
İsviçre Frangı 39,6500 39,6600 39,6000 39,6100

Ankara'daki Güncel Döviz Kurları

Döviz Türü Dün Alış Dün Satış Bugün Alış Bugün Satış
ABD Doları 35,8680 35,9480 35,9500 36,0300
Avro 37,1700 37,2500 37,2800 37,3600
Sterlin 44,4200 44,6300 44,7000 44,9100

Döviz fiyatları, piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Gelişmeleri takip etmeye devam edin.

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