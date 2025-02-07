Döviz Kurları Güncel Fiyatları: İstanbul ve Ankara'da Neler Oluyor?

Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Günlük Fiyat Değişimleri
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları gün yüzüne çıktı. İşte detaylar:
İstanbul'daki Güncel Döviz Kurları
|Döviz Türü
|Dün Alış
|Dün Satış
|Bugün Alış
|Bugün Satış
|ABD Doları
|35,8980
|35,8990
|35,9800
|35,9810
|Avro
|37,2100
|37,2110
|37,3200
|37,3210
|Sterlin
|44,4800
|44,4900
|44,7600
|44,7700
|İsviçre Frangı
|39,6500
|39,6600
|39,6000
|39,6100
Ankara'daki Güncel Döviz Kurları
|Döviz Türü
|Dün Alış
|Dün Satış
|Bugün Alış
|Bugün Satış
|ABD Doları
|35,8680
|35,9480
|35,9500
|36,0300
|Avro
|37,1700
|37,2500
|37,2800
|37,3600
|Sterlin
|44,4200
|44,6300
|44,7000
|44,9100
Döviz fiyatları, piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Gelişmeleri takip etmeye devam edin.