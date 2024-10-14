Döviz Kurları Güncel Veriler

Döviz Kurlarında Güncel Durum
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz alım satım fiyatları, Cuma günü ve bugün itibarıyla güncellenmiştir.
İstanbul Serbest Piyasa Kurları
|Döviz Türü
|Cuma Alış
|Cuma Satış
|Bugün Alış
|Bugün Satış
|ABD Doları
|34,2820
|34,2830
|34,2630
|34,2640
|Avro
|37,5130
|37,5140
|37,4190
|37,4200
|Sterlin
|44,8190
|44,8300
|44,6870
|44,6990
|İsviçre Frangı
|39,9740
|39,9850
|39,6780
|39,6860
Ankara Serbest Piyasa Kurları
|Döviz Türü
|Cuma Alış
|Cuma Satış
|Bugün Alış
|Bugün Satış
|ABD Doları
|34,2520
|34,3320
|34,2230
|34,3130
|Avro
|37,4730
|37,5530
|37,3790
|37,4590
|Sterlin
|44,7590
|44,9690
|44,6270
|44,8370