DOLAR
34,26 0,12%
EURO
37,41 0,32%
ALTIN
2.921,72 0,22%
BITCOIN
2.249.985,41 -4,76%

Döviz Kurları Güncel Veriler

İstanbul ve Ankara'daki döviz kurlarındaki son değişimlerin detayları burada.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 17:15
Döviz Kurları Güncel Veriler

Döviz Kurlarında Güncel Durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz alım satım fiyatları, Cuma günü ve bugün itibarıyla güncellenmiştir.

İstanbul Serbest Piyasa Kurları

Döviz Türü Cuma Alış Cuma Satış Bugün Alış Bugün Satış
ABD Doları 34,2820 34,2830 34,2630 34,2640
Avro 37,5130 37,5140 37,4190 37,4200
Sterlin 44,8190 44,8300 44,6870 44,6990
İsviçre Frangı 39,9740 39,9850 39,6780 39,6860

Ankara Serbest Piyasa Kurları

Döviz Türü Cuma Alış Cuma Satış Bugün Alış Bugün Satış
ABD Doları 34,2520 34,3320 34,2230 34,3130
Avro 37,4730 37,5530 37,3790 37,4590
Sterlin 44,7590 44,9690 44,6270 44,8370

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB Güncel Döviz Kurları
2
Döviz Kurları Güncel Veriler
3
AB'den Dijital Çalışanlara Yeni Düzenlemeler
4
Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Kilogram 3 Milyon 40 Bin Lira
5
New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı
6
Hazine İhaleleri ve Kira Sertifikası Satışı İle Pazar Hareketlenecek
7
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatlarının Belirlenmesi

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor