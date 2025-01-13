Döviz Kurları Güncel Verileri: İstanbul ve Ankara'da Alış-Satış Fiyatları

Döviz Kurları Güncel Verileri

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları belli oldu. İşte detaylar:

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 35,4100 35,4110 Avro 36,3300 36,3310 Sterlin 43,3300 43,3370 İsviçre Frangı 38,6500 38,6580

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 35,3800 35,4600 Avro 36,2900 36,3700 Sterlin 43,2700 43,4800

Yatırımcıların dikkatle takip ettiği döviz kurlarındaki bu değişiklikler, piyasalardaki dalgalanmaları yansıtmaktadır.