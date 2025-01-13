Döviz Kurları Güncel Verileri: İstanbul ve Ankara'da Alış-Satış Fiyatları

Döviz Kurları Güncel Verileri
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları belli oldu. İşte detaylar:
İstanbul Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|35,4100
|35,4110
|Avro
|36,3300
|36,3310
|Sterlin
|43,3300
|43,3370
|İsviçre Frangı
|38,6500
|38,6580
Ankara Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|35,3800
|35,4600
|Avro
|36,2900
|36,3700
|Sterlin
|43,2700
|43,4800
Yatırımcıların dikkatle takip ettiği döviz kurlarındaki bu değişiklikler, piyasalardaki dalgalanmaları yansıtmaktadır.