Döviz Kurları Güncel Verileri: İstanbul ve Ankara'da Alış-Satış Fiyatları

İstanbul ve Ankara'da döviz kurlarında son güncel alış ve satış fiyatları açıklandı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:22
Döviz Kurları Güncel Verileri: İstanbul ve Ankara'da Alış-Satış Fiyatları

Döviz Kurları Güncel Verileri

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları belli oldu. İşte detaylar:

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Satış
ABD Doları 35,4100 35,4110
Avro 36,3300 36,3310
Sterlin 43,3300 43,3370
İsviçre Frangı 38,6500 38,6580

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış Satış
ABD Doları 35,3800 35,4600
Avro 36,2900 36,3700
Sterlin 43,2700 43,4800

Yatırımcıların dikkatle takip ettiği döviz kurlarındaki bu değişiklikler, piyasalardaki dalgalanmaları yansıtmaktadır.

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