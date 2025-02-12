Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Alış ve Satış Fiyatları

Döviz Kurları: Güncel Fiyatlar
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları aşağıda belirtilmiştir:
İstanbul Serbest Piyasası
|Döviz Türü
|İstanbul Alış
|İstanbul Satış
|Alış (Bugün)
|Satış (Bugün)
|ABD Doları
|36,0480
|36,0490
|36,1040
|36,1050
|Avro
|37,2240
|37,2250
|37,3360
|37,3370
|Sterlin
|44,7060
|44,7160
|44,7200
|44,7300
|İsviçre Frangı
|39,4800
|39,4900
|39,4700
|39,4800
Ankara Serbest Piyasası
|Döviz Türü
|Ankara Alış
|Ankara Satış
|Alış (Bugün)
|Satış (Bugün)
|ABD Doları
|36,0180
|36,0980
|36,0740
|36,1540
|Avro
|37,1840
|37,2640
|37,2960
|37,3760
|Sterlin
|44,6460
|44,8560
|44,6600
|44,8700