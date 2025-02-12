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Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Alış ve Satış Fiyatları

İstanbul ve Ankara'da döviz kurlarında güncel alış ve satış fiyatları belli oldu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 17:26
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Alış ve Satış Fiyatları

Döviz Kurları: Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları aşağıda belirtilmiştir:

İstanbul Serbest Piyasası

Döviz Türü İstanbul Alış İstanbul Satış Alış (Bugün) Satış (Bugün)
ABD Doları 36,0480 36,0490 36,1040 36,1050
Avro 37,2240 37,2250 37,3360 37,3370
Sterlin 44,7060 44,7160 44,7200 44,7300
İsviçre Frangı 39,4800 39,4900 39,4700 39,4800

Ankara Serbest Piyasası

Döviz Türü Ankara Alış Ankara Satış Alış (Bugün) Satış (Bugün)
ABD Doları 36,0180 36,0980 36,0740 36,1540
Avro 37,1840 37,2640 37,2960 37,3760
Sterlin 44,6460 44,8560 44,6600 44,8700

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