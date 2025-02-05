Döviz Kurları İstanbul ve Ankara'da Güncel Veriler

Döviz Kurları Güncel Veriler
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, kullanıcıların yatırımlarını etkileyen önemli bir belirleyicidir. İşte son günlerdeki fiyatlar:
İstanbul Piyasa Fiyatları
|Döviz Türü
|Dün Alış
|Dün Satış
|Bugün Alış
|Bugün Satış
|ABD Doları
|35,9420
|35,9430
|35,9240
|35,9250
|Avro
|37,2070
|37,2080
|37,4350
|37,4360
|Sterlin
|44,7000
|44,7110
|44,9600
|44,9700
|İsviçre Frangı
|39,5700
|39,5900
|39,8300
|39,8400
Ankara Piyasa Fiyatları
|Döviz Türü
|Dün Alış
|Dün Satış
|Bugün Alış
|Bugün Satış
|ABD Doları
|35,9120
|35,9920
|35,8940
|35,9740
|Avro
|37,1670
|37,2470
|37,3950
|37,4750
|Sterlin
|44,6400
|44,8500
|44,9000
|45,1100
Bu veriler, döviz piyasasında yatırım yapmak isteyenler için kritik bir önem taşımaktadır.