Döviz Kurları İstanbul ve Ankara'da Güncel Veriler

Döviz Kurları Güncel Veriler

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, kullanıcıların yatırımlarını etkileyen önemli bir belirleyicidir. İşte son günlerdeki fiyatlar:

İstanbul Piyasa Fiyatları

Döviz Türü Dün Alış Dün Satış Bugün Alış Bugün Satış ABD Doları 35,9420 35,9430 35,9240 35,9250 Avro 37,2070 37,2080 37,4350 37,4360 Sterlin 44,7000 44,7110 44,9600 44,9700 İsviçre Frangı 39,5700 39,5900 39,8300 39,8400

Ankara Piyasa Fiyatları

Döviz Türü Dün Alış Dün Satış Bugün Alış Bugün Satış ABD Doları 35,9120 35,9920 35,8940 35,9740 Avro 37,1670 37,2470 37,3950 37,4750 Sterlin 44,6400 44,8500 44,9000 45,1100

Bu veriler, döviz piyasasında yatırım yapmak isteyenler için kritik bir önem taşımaktadır.