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Döviz Kurları İstanbul ve Ankara'da Güncel Veriler

İstanbul ve Ankara'daki döviz kurlarındaki son değişiklikler ve alış-satış fiyatları hakkında bilgi alın.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:42
Döviz Kurları İstanbul ve Ankara'da Güncel Veriler

Döviz Kurları Güncel Veriler

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, kullanıcıların yatırımlarını etkileyen önemli bir belirleyicidir. İşte son günlerdeki fiyatlar:

İstanbul Piyasa Fiyatları

Döviz TürüDün AlışDün SatışBugün AlışBugün Satış
ABD Doları35,942035,943035,924035,9250
Avro37,207037,208037,435037,4360
Sterlin44,700044,711044,960044,9700
İsviçre Frangı39,570039,590039,830039,8400

Ankara Piyasa Fiyatları

Döviz TürüDün AlışDün SatışBugün AlışBugün Satış
ABD Doları35,912035,992035,894035,9740
Avro37,167037,247037,395037,4750
Sterlin44,640044,850044,900045,1100

Bu veriler, döviz piyasasında yatırım yapmak isteyenler için kritik bir önem taşımaktadır.

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