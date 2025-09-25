Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Serbest Piyasa (Çarşamba-Perşembe)

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında Çarşamba ve Perşembe günleri geçerli döviz alış ve satış kurları listesi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 17:05
Döviz Kurları — İstanbul ve Ankara Serbest Piyasaları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin Çarşamba ve Perşembe günlerine ait alış ve satış fiyatları aşağıda yer almaktadır.

İSTANBUL

ABD Doları — Çarşamba: Alış 41,4580 / Satış 41,4590; Perşembe: Alış 41,4760 / Satış 41,4770

Avro — Çarşamba: Alış 48,6920 / Satış 48,6930; Perşembe: Alış 48,5870 / Satış 48,5880

Sterlin — Çarşamba: Alış 55,7350 / Satış 55,7450; Perşembe: Alış 55,5660 / Satış 55,5760

İsviçre frangı — Çarşamba: Alış 52,1580 / Satış 52,1680; Perşembe: Alış 52,0260 / Satış 52,0360

ANKARA

ABD Doları — Çarşamba: Alış 41,4280 / Satış 41,5080; Perşembe: Alış 41,4460 / Satış 41,5260

Avro — Çarşamba: Alış 48,6520 / Satış 48,7320; Perşembe: Alış 48,5470 / Satış 48,6270

Sterlin — Çarşamba: Alış 55,6750 / Satış 55,8850; Perşembe: Alış 55,5060 / Satış 55,7160

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim