Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Serbest Piyasa (Çarşamba-Perşembe)

Döviz Kurları — İstanbul ve Ankara Serbest Piyasaları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin Çarşamba ve Perşembe günlerine ait alış ve satış fiyatları aşağıda yer almaktadır.
İSTANBUL
ABD Doları — Çarşamba: Alış 41,4580 / Satış 41,4590; Perşembe: Alış 41,4760 / Satış 41,4770
Avro — Çarşamba: Alış 48,6920 / Satış 48,6930; Perşembe: Alış 48,5870 / Satış 48,5880
Sterlin — Çarşamba: Alış 55,7350 / Satış 55,7450; Perşembe: Alış 55,5660 / Satış 55,5760
İsviçre frangı — Çarşamba: Alış 52,1580 / Satış 52,1680; Perşembe: Alış 52,0260 / Satış 52,0360
ANKARA
ABD Doları — Çarşamba: Alış 41,4280 / Satış 41,5080; Perşembe: Alış 41,4460 / Satış 41,5260
Avro — Çarşamba: Alış 48,6520 / Satış 48,7320; Perşembe: Alış 48,5470 / Satış 48,6270
Sterlin — Çarşamba: Alış 55,6750 / Satış 55,8850; Perşembe: Alış 55,5060 / Satış 55,7160