Döviz Kurlarında Güncel Fiyatlar: İstanbul ve Ankara'da Ne Kadar?

Döviz Kurlarında Güncel Gelişmeler

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları aşağıda yer almaktadır.

İstanbul Döviz Kurları

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 35,7340 35,7350 Avro 37,6300 37,6310 Sterlin 44,6900 44,7000 İsviçre Frangı 39,7750 39,7850

Ankara Döviz Kurları

Döviz Türü Alış Satış ABD Doları 35,7040 35,7840 Avro 37,5900 37,6700 Sterlin 44,6300 44,8400

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Güncel fiyatları takip etmek, piyasalar hakkında doğru analiz yapmak için kritik bir öneme sahiptir.