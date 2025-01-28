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Döviz Kurlarında Güncel Fiyatlar: İstanbul ve Ankara'da Ne Kadar?

İstanbul ve Ankara'da serbest piyasada döviz kurlarındaki güncel alış ve satış fiyatları hakkında detaylar.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 17:13
Döviz Kurlarında Güncel Fiyatlar: İstanbul ve Ankara'da Ne Kadar?

Döviz Kurlarında Güncel Gelişmeler

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları aşağıda yer almaktadır.

İstanbul Döviz Kurları

Döviz TürüAlışSatış
ABD Doları35,734035,7350
Avro37,630037,6310
Sterlin44,690044,7000
İsviçre Frangı39,775039,7850

Ankara Döviz Kurları

Döviz TürüAlışSatış
ABD Doları35,704035,7840
Avro37,590037,6700
Sterlin44,630044,8400

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Güncel fiyatları takip etmek, piyasalar hakkında doğru analiz yapmak için kritik bir öneme sahiptir.

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