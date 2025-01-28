Döviz Kurlarında Güncel Fiyatlar: İstanbul ve Ankara'da Ne Kadar?

Döviz Kurlarında Güncel Gelişmeler
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları aşağıda yer almaktadır.
İstanbul Döviz Kurları
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|35,7340
|35,7350
|Avro
|37,6300
|37,6310
|Sterlin
|44,6900
|44,7000
|İsviçre Frangı
|39,7750
|39,7850
Ankara Döviz Kurları
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|35,7040
|35,7840
|Avro
|37,5900
|37,6700
|Sterlin
|44,6300
|44,8400
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Güncel fiyatları takip etmek, piyasalar hakkında doğru analiz yapmak için kritik bir öneme sahiptir.