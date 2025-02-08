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DSİ ile Su Kullanım Anlaşmalarında Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi

DSİ, enerji üretim şirketleriyle su kullanım anlaşmalarını yeniden düzenleyerek yükümlülüklerin askıya alınmasını sağladı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 13:50
DSİ ile Su Kullanım Anlaşmalarında Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi

DSİ ile Su Kullanım Anlaşmalarında Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile su kullanım hakkı anlaşması imzalayan enerji üretim şirketlerinin yükümlülükleri, doğal afetler, yangınlar, salgın hastalıklar ve savaş gibi mücbir sebep hallerinde askıya alınabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik, enerji üretim faaliyetlerinde bulunmak üzere su kullanım hakkı anlaşmalarına ilişkin esasları belirliyor.

Yeni Yönetmelik İle Gelen Kolaylıklar

Yeni düzenleme, hidroelektrik enerji üretim tesislerinin kurulması, işletilmesi ve üretim lisanslarının alınması süreçlerinde DSİ ile tüzel kişiler arasında yapılacak su kullanım hakkı anlaşmalarına yönelik usul ve esasları tanımlıyor. Bu çerçevede, şirketlerin tesislerindeki ünitelerin kısmi geçici kabulü yapılmasına rağmen, DSİ kaynaklı gecikmelerde, kaynak katkı payı hesaplamaları güç değerleri üzerinden gerçekleştirilecek.

Mücbir Sebep Hallerinde Esneklik

Doğal afetler, yangınlar ve salgın hastalıklar gibi durumlarda, su kullanım hakkı anlaşması imzalamış ya da imzalamamış olan şirketlerin yükümlülükleri DSİ'nin uygunluğu ile ertelenebilecek veya askıya alınabilecektir. Ayrıca, birden fazla müstakil kullanıma uygun tesis barındıran projeler, bölünerek birden fazla su kullanım hakkı anlaşması imzalanabilecektir.

Afet Sonrası Yükümlülükler

Deprem, sel ve diğer afet durumlarında, şirketler DSİ tarafından verilen yazılı talimatları belirtilen süre içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıca, enerji projelerinden vazgeçtiklerinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından DSİ'ye bildirilmeleri durumunda, şirketlerin geçici teminat mektupları iki ay içinde iade edilecektir.

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DSİ ile Su Kullanım Anlaşmalarında Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi

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