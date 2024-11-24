DSİ'ye 515 Yeni İşçi Alımı Yapılacak

DSİ Genel Müdürlüğü'ne 515 İşçi Alımı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere toplam 515 işçi alımı gerçekleştireceklerini açıkladı. Yumaklı, yaptığı sosyal medya paylaşımında bu önemli gelişmeyi duyurdu.

Yeni Mesai Arkadaşları ile Büyüme

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımızla DSİ'nin gücüne güç katacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Alım Kriterleri ve Branşlar

Alım yapılacak branşlarda 263 işçi noter kurası ile, 252 işçi ise sınavla alınacak. Söz konusu pozisyonlar arasında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyen, bakımcı-yağcı ve aşçı yardımcıları bulunuyor. Ayrıca ekskavatör, dozer ve greyder operatörleri de alım yapılacak meslekler arasında yer alıyor.

Bu alım süreci, DSİ'nin iş gücünü artırarak, daha etkin ve verimli bir yönetim sağlamak adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.