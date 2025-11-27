DSO'dan Şirinköy’e 30 Yıllık Gelişim Hamlesi

DSO ile Denizli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Şirinköy'deki arazinin 30 yıllık kullanımına ilişkin İrtifak Hakkı Ön İzin Sözleşmesini imzaladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:23
Denizli Sanayi Odası (DSO) ile Denizli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında, Şirinköy mevkiinde bulunan araziye ilişkin İrtifak Hakkı Ön İzin Sözleşmesi imzalandı. Bu adım, bölgenin geleceğe dönük stratejik projeler için merkez hâline gelmesine zemin oluşturuyor.

Proje ve hedefler

Sözleşme kapsamında, söz konusu arazinin DSO tarafından 30 yıl süreyle kullanımına yönelik projelendirme süreci kısa sürede başlatılacak. Alanın, önümüzdeki dönemde yenilikçilik, yeşil dönüşüm, eğitim ve ortak kullanım tesisleri gibi kente değer katacak kilit projelere ev sahipliği yapması hedefleniyor.

İmza töreni

Gerçekleştirilen imza törenine; DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, Başkan Yardımcıları Mehmet Serter ve Osman Uğurlu, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fuat Özel, Caner Çınar ve Levent Çaputçu, Genel Sekreter Dr. Sezgi Akbaş ile İdari ve Mali İşler Müdürü Ömer Kırboz katıldı.

Başkan Kasapoğlu'nun değerlendirmesi

DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, imza töreni sonrası yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu: "Bu adımı Denizli sanayisinin yarınlarına yaptığımız bir yatırım olarak görüyoruz. Şirinköy’de oluşturulacak alan, üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap veren, gençlerimize fırsatlar sunan ve şehrimizin üretim gücünü artıran projelere ev sahipliği yapacak. Hep birlikte daha güçlü bir geleceğe yürüyoruz."

