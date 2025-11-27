DSO'dan Şirinköy’e 30 Yıllık Gelişim Hamlesi

Denizli Sanayi Odası (DSO) ile Denizli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında, Şirinköy mevkiinde bulunan araziye ilişkin İrtifak Hakkı Ön İzin Sözleşmesi imzalandı. Bu adım, bölgenin geleceğe dönük stratejik projeler için merkez hâline gelmesine zemin oluşturuyor.

Proje ve hedefler

Sözleşme kapsamında, söz konusu arazinin DSO tarafından 30 yıl süreyle kullanımına yönelik projelendirme süreci kısa sürede başlatılacak. Alanın, önümüzdeki dönemde yenilikçilik, yeşil dönüşüm, eğitim ve ortak kullanım tesisleri gibi kente değer katacak kilit projelere ev sahipliği yapması hedefleniyor.

İmza töreni

Gerçekleştirilen imza törenine; DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, Başkan Yardımcıları Mehmet Serter ve Osman Uğurlu, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fuat Özel, Caner Çınar ve Levent Çaputçu, Genel Sekreter Dr. Sezgi Akbaş ile İdari ve Mali İşler Müdürü Ömer Kırboz katıldı.

Başkan Kasapoğlu'nun değerlendirmesi

DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, imza töreni sonrası yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu: "Bu adımı Denizli sanayisinin yarınlarına yaptığımız bir yatırım olarak görüyoruz. Şirinköy’de oluşturulacak alan, üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap veren, gençlerimize fırsatlar sunan ve şehrimizin üretim gücünü artıran projelere ev sahipliği yapacak. Hep birlikte daha güçlü bir geleceğe yürüyoruz."

DENİZLİ SANAYİ ODASI (DSO) İLE DENİZLİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA, ŞİRİNKÖY MEVKİİNDE BULUNAN ARAZİYE İLİŞKİN İRTİFAK HAKKI ÖN İZİN SÖZLEŞMESİ İMZALANDI. BU ADIM, BÖLGENİN GELECEĞE DÖNÜK STRATEJİK PROJELER İÇİN BİR MERKEZ HÂLİNE GELMESİNE ZEMİN OLUŞTURUYOR.